Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ile Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 283 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 60 mahalle ile 98 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki yoldan sağlanıyor. Muş Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının devam ettiğini söyledi. Yüksek kesimlerdeki 45 köy yolunun kardan kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bitlis Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı 70 köy yolunun kapandığını bildirdi. Karla mücadele çalışmalarının il genelindeki 10 şantiyede 75 personel, 71 iş makinesiyle yürütüldüğünü kaydeden Kurtkan, kapalı yolları kısa sürede açmayı planladıklarını dile getirdi. Hakkari Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve esnaf, iş yerlerinin önü ve araçlarının üzerindeki karı temizledi. Yüksekova'da da etkili olan yağış nedeniyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlardan İslam Caner, kar yağışıyla soğuk havanın etkisini göstermeye başladığını söyledi. Erzurum ve Erzincan'da kar nedeniyle 280 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 3 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı kırsaldaki 80 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Erzincan Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmaları 38 iş makinesi ve 92 kişiyle aralıksız sürüyor. AA

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