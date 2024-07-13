Yaban keçisi sayısı artıyor

Hakkari’de nesli tehlike altında olan yaban keçisi sayısının, bilinçlendirme ve koruma çalışmaları sayesinde arttığı gözlemlendi.

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koruma ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda kent merkezi ve ilçelerinde yaban hayatı canlandı. Kurt, bozayı, su samuru, yaban domuzu, sincap, tilki, çakal, sansar ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türlerin yaşadığı kentte, son yıllarda özellikle yaban keçileri sıkça görülüyor. Yüksek rakımlı dağlarda genellikle sürüler halinde görülen yaban keçileri, hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında su için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor. Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaban hayvanları için araziye bırakılan yalaklardan su içen yaban keçileri, yeniden zirvelere doğru çıkarken dronla görüntülendi.

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