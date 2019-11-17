Yabancıların dilinden Türkiye

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yaşayan Yabancılar” filminde, 7 yabancı kendi dillerinde Türkiye’yi anlattı.

Yıllar önce Türkiye’de yaşamayı tercih eden 7 yabancının kendi dillerinden ve gözlerinden Türkiye’yi anlattığı film, Avrupa ile ABD başta olmak üzere dünya genelinde sosyal ağ ve dijital platformlarda tanıtılacak ve yayınlanacak. Yabancılara sorulan “Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?” sorusunun cevabını da ihtiva eden filmde, ülkenin farklı şehirlerindeki tarihî, kültürel ve tabiî mekânlardan görüntülere yer veriliyor.

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