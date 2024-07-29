Yıldırım düştü 70 hayvan telef oldu

Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düşmesi sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu, bir kişi ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda 70 küçükbaş hayvan telef olurken, Mesut Gül isimli sürü sahibi ağır yaralandı ve Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli idari işlemler yapıldı. Iğdır - anka

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