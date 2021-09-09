"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yüksek tansiyon

Zeynep Toprak
09 Eylül 2021, Perşembe
Tansiyon (kan basıncı) bütün vücudumuzda kanı taşıyan damarlar duvarına doğru kanı iten güçtür.

Tansiyon, kişinin kalbinin pompaladığı kan miktarına ve damar duvarında kan akışına karşı oluşan dirence bağlı olarak yükselip düşebilir. Ancak uzun süreli olarak yüksek kalır ise o zaman hipertansiyon yani yüksek tansiyondan bahsedilir. Kardiyovasküler hastalık riski bulunmayan ve 18 yaş üzerindeki kişiler için istirahat anında normal kan basıncı değerleri 120/80 mmHg’dir. Bu değerin 140/90 mmHg’nin üzerinde olması hipertansiyon hastası olabileceğinizi gösterir.

 Hipertansiyonun en belirgin sebepleri arasında; baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk sıralanabilir. Öte yandan halsizlik, yorgunluk, burun kanaması, kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, bacaklarda şişlik de belirtiler arasındadır. 

Bu belirtilerden bir ya da birkaçı hissedildiğinde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Hipertansiyonun sebepleri ise; genetik yatkınlık, obezite, diyabet, aşırı tuz tüketimi, hareketsiz hayat, sigara-alkol tüketimi, stres olarak sıralanabilir. Hipertansiyon teşhisi için, detaylı bir fizik muayene, elektrokardiyografi (EKG), 24 saatlik kan basıncı izlemi ve laboratuvar testleri gerekmektedir.

Hipertansiyon kişiyi kalp krizi, böbrek rahatsızlıkları, inme gibi ciddî risklere sokan kronik bir rahatsızlıktır. Yıllarca hiç belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar verebilme ihtimalinden dolayı “sessiz düşman” diye de bilinir.

Ülkemizde her 3 kişiden birinde hipertansiyon hastalığı vardır. Ancak hipertansiyon hastalığına sahip kişilerin yüzde ellisi bu hastalığından haberdar değildir. Yaşlı grupta hipertansiyon sıklığı 100 kişiden 85 kişiye kadar çıkarken, genç grupta bu sıklık 20 kişiden bir kişi şeklindendir.

Hipertansiyonun Sebep Olduğu Hastalıklar

Kalp krizi: Kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon kalbi besleyen koroner arterlerde damar sertleşmesine yol açarak kalp krizine sebep olabilmektedir.

Beyin: Beyin içindeki damarlarda sertleşmeye yol açarak beynin içindeki damarlarda pıhtı oluşumuna zemin hazırlar. Böylece beyin damarlarında gelişen ani tıkanıklıklar ile inme-felç oluşumuna sebep olabilmektedir. Hipertansiyonun beyinde verebileceği diğer hasarlardan birisi de beyin kanamasıdır.

Kalp yetmezliği: Kalbin hipertansiyona karşı vücuda kan pompalamaya çalışması sebebi ile kalp normalden fazla çalışır. Bu durumda da kalbin duvarlarında kalınlaşma gelişir. Uzun süreli bu şekilde çalışan kalp, vücudun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalarak kalp yetmezliğine sebep olabilmektedir.

Böbrek yetmezliği: Hipertansiyon, böbrek damarlarının çapında kalınlaşmaya ve böylece böbrek damarlarında daralmaya sebep olur. Damarlarda gelişen daralmadan dolayı böbreklerden idrara geçen protein miktarı artar ve böbreğin işlevini yerine getirememesine sebep olur. Böylece hastada böbrek yetmezliği gelişir.

Göz: Hipertansiyon sebebiyle gözü besleyen damarlarda en sık olarak retinayı besleyen küçük damarlarda hasar meydana gelir. 

Göz damarlarında daralma, kanama gibi değişiklikler meydana gelmektedir. Hipertansiyon ciddî, ama tedavi edilebilir bir hastalıktır. İlâç tedavisinin yanında yaşama tarzı değişikliği, tuz alımının kısıtlanması, ideal kiloya ulaşmak, fizikî aktivite artışı da tedaviler arasında yer almaktadır.

Okunma Sayısı: 1044
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

    "Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

    NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

    “Büyüdük, ama işsiz kaldık“

    3,5 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

    Salgında yalnız bırakıldık

    Esnaf: Patlama noktasına geldik

    Gözyaşları içinde anlattı

    23 bin 562 yeni Kovid-19 vakası daha

    İsrail polisi bir Filistinliyi ağır yaraladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskı yapın

    'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

    Satılık konutta fiyatlar zıpladı

    Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

    Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik linç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu dile alışmayın, alıştırmayın
    Osman Yiğit

    Dershanede kalmak
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman dosyası heyecanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yıllar erken mi bitti?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası
    H. Muharrem OKUR

    İzmir’de bulutlar dağılıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişileri hangi ölçülerle değerlendiriyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.