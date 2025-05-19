Biz kim miyiz?

Hemşire; hastaların tutmayan elleri, duymayan kulakları, anlayamayan dilleri, tesellileri, günlerce gördükleri tek yüz, duydukları tek ses, tuttukları tek el...

Kiminin sırdaşıyız biz, kimsenin bilmediği şeyleri bilen... Kiminin dert ortağıyız biz, gözyaşlarını silen... Kiminin özlemleriyiz, çocuklarını, eşlerini, hatıralarını, hayatlarını dinleyen... Anne şefkatiyiz biz onlara; her nazlarını çeken, elleriyle besleyen, gece üstlerini örten, yemeklerini yediren, ateşi düşene kadar başlarında bekleyen, saçlarını okşayan, banyolarını yaptıran, daha çok onların rahatını düşünen...

Kimin kim olduğunu, dışarıdaki hayatını bilmeden herkese merhamet eden kalpleriz biz... Yaşadıklarının günahlarına kefaret olmasını isteyen duacılarıyız. Son anlarının şahitleri, ahirete intikal eden ruhlarının bedenlerinin gözlerini kapayanlarız biz. Fatihalarla onları bu dünyadan uğurlayan yürekleriz biz.

Mevcudat içindeki en kıymettar hayata hizmet etmeyi gaye edinmiş vazifedarlarız biz. Vazifesini layıkıyla yapmaya çalışan bütün meslektaşlarımı canı gönülden tebrik ederim.