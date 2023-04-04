Ankara’da uhuvvet dolu iftar

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları il genelindeki gençlere iftar düzenledi.

İftara ev sahipliğini Ulus 27 dershanesi yaptı. İkindi namazı ile bir araya gelen gençler, programa şahsi okumalarıyla devam ettiler. Sonrasında Şeyda Sultan Zengin. Ramazan İktisat Şükür Risalesinden bir bölüm okudu. İftar sonrasında Hacı Bayram veli camisinde teravih namazı kılındı.

İftara katılan Yeni Asya genç hanım okuyucularının değerlendirmesi şöyle:

Nurdan Aydın: Muhabbet dolu tarihe dokunan iftarımızı gerçekleştirdik. Ankara Nur talebeleri için önemli bir yere sahip olan dershanemizde Ramazan ayında birlikte olmak inanılmaz bir keyifti. Sonrasında Hacı Bayram Camii’nde teravihimiz ile de günümüzü tamamladık. Daha birçok uhuvvet dolu buluşmalara inşallah.

Şeyda Sultan Zengin: Ramazan‘ın ilk günlerinde genç arkadaşlarımızla buluşmak, hele de Ulus 27'de buluşmak orucumuza kardeşlik mânâsını da ekledi. Ankara’nın her semtinden gelenlerle Risale-i Nu’dan Ramazan nüktelerini mütalaa ettik, tanışma faslı gerçekleştirdik ve iftar saatini beklerken muhabbetimizi pekiştirdik. Teravih namazını Hacı Bayram Veli Camiinin atmosferinde eda ettikten sonra aldığımız şevkle evlerimize dağıldık. Darısı çocuklar ve liselilerle olan programlara inşallah.

Sümeyye Seyidoğlu Ay: Uhuvvet ve muhabbetin zirve yaptığı, şahsı maneviye aidiyetin azamî derecede hissedildiği bu tür programların daimi olması duasıyla...

N.Ş: Kardeşlik bağını bir kez daha içten hissettiğimiz bir iftar oldu emeği geçenlerden Allah razı olsun