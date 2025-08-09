Sıcak hava ve sağlık

Yaz aylarının gelmesiyle termometre değerleri yükselmeye başladı. Sağlıklı kişilerde bile çeşitli hastalıklara sebep olan bu sıcaklıklar özellikle kronik hastalığı olanlar için daha da tehlikeli olabiliyor.

Aşırı sıcaklara maruz kalmak ciddî sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemlerinden korunmanın bazı yolları

1. Bol su tüketmek: Sağlıklı kişilerin günde ortalama 2 litre su tüketmesi tavsiye edilir.

Ancak ani sıcaklık artışlarında vücuttaki sıvı, ter olarak dışarı atıldığından vücudun su oranı da azalır. Susuz kalan vücutta ise halsizlik, yorgunluk, şiddetli baş ağrıları meydana gelmektedir. Hem vücudun ısı dengesini sağlamak, hem de vücuttaki genel işleyişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

2. Açık renkli kıyafetler tercih etmek: Güneş ısısını geçirmeyecek açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Açık renkli ve nefes alabilen kıyafetler yaz sıcaklarında teri emer. Böylece hem vücut ısınız korunmuş olur, hem de serin kalırsınız.

Aynı zamanda vücudu sıkan dar kıyafetler de oldukça rahatsız edici ve bunaltıcı olabilmektedir.

3. Hafif besinleri tercih etmek: Yaz aylarında ağır, yağlı yiyeceklerin tüketilmesi sindirim sistemi fazla çalıştırarak yorabilir. Bu da çeşitli mide rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.

Bunun yerine içeriğinde yüksek su oranı bulunan hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Ancak burada önemli olan bir husus da kişinin vücut ihtiyacına göre dengeli beslenmesidir. Metabolizmanıza uygun besinler tercih etmek sağlığınızı korumak için oldukça önemlidir.

4. Günün serin saatlerinde dışarı çıkmak: Gün içerisinde ortalama sıcaklık değerleri aynı olsa da belli zamanlarda güneş ışınlarının zararlı etkisi artmaktadır. Uzmanlar güneş ışınlarının en dik geldiği 11:00 ile 15:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması tavsiye edilmektedir.

5. Sigara kullanma: Sigara kullanımı sıcak havalarda daha da tehlikeli olabilmektedir. Hem vücudun sıvı dengesini, hem de damar gerginliğini bozduğu için kalp krizi riskini arttırmaktadır.

6. Fiziksel aktiviteleri sınırlandırmak: Sıcak havalarda zorlayıcı fiziksel aktiviteler vücudu zorlayabilmektedir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde egzersiz yapmamaya özen gösterilmesi tavsiye edilmektedir.

7. Şekerli ve kafeinli içecek tüketilmesini sınırlandırmak: Şekerli ve kafeinli içecekler vücudun su kaybını hızlandırarak vücutta sıvı dengesini bozulmasına sebep olmaktadır.

(Bizim Aile dergisi, Temmuz 2025 sayısından alınmıştır.)