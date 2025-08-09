"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sıcak hava ve sağlık

Zeynep Toprak
09 Ağustos 2025, Cumartesi
Yaz aylarının gelmesiyle termometre değerleri yükselmeye başladı. Sağlıklı kişilerde bile çeşitli hastalıklara sebep olan bu sıcaklıklar özellikle kronik hastalığı olanlar için daha da tehlikeli olabiliyor.

Aşırı sıcaklara maruz kalmak ciddî sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemlerinden korunmanın bazı yolları

1. Bol su tüketmek: Sağlıklı kişilerin günde ortalama 2 litre su tüketmesi tavsiye edilir.

Ancak ani sıcaklık artışlarında vücuttaki sıvı, ter olarak dışarı atıldığından vücudun su oranı da azalır. Susuz kalan vücutta ise halsizlik, yorgunluk, şiddetli baş ağrıları meydana gelmektedir. Hem vücudun ısı dengesini sağlamak, hem de vücuttaki genel işleyişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

2. Açık renkli kıyafetler tercih etmek: Güneş ısısını geçirmeyecek açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Açık renkli ve nefes alabilen kıyafetler yaz sıcaklarında teri emer. Böylece hem vücut ısınız korunmuş olur, hem de serin kalırsınız.

Aynı zamanda vücudu sıkan dar kıyafetler de oldukça rahatsız edici ve bunaltıcı olabilmektedir.

3. Hafif besinleri tercih etmek: Yaz aylarında ağır, yağlı yiyeceklerin tüketilmesi sindirim sistemi fazla çalıştırarak yorabilir. Bu da çeşitli mide rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.

Bunun yerine içeriğinde yüksek su oranı bulunan hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Ancak burada önemli olan bir husus da kişinin vücut ihtiyacına göre dengeli beslenmesidir. Metabolizmanıza uygun besinler tercih etmek sağlığınızı korumak için oldukça önemlidir.

4. Günün serin saatlerinde dışarı çıkmak: Gün içerisinde ortalama sıcaklık değerleri aynı olsa da belli zamanlarda güneş ışınlarının zararlı etkisi artmaktadır. Uzmanlar güneş ışınlarının en dik geldiği 11:00 ile 15:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması tavsiye edilmektedir.

5. Sigara kullanma: Sigara kullanımı sıcak havalarda daha da tehlikeli olabilmektedir. Hem vücudun sıvı dengesini, hem de damar gerginliğini bozduğu için kalp krizi riskini arttırmaktadır.

6. Fiziksel aktiviteleri sınırlandırmak: Sıcak havalarda zorlayıcı fiziksel aktiviteler vücudu zorlayabilmektedir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde egzersiz yapmamaya özen gösterilmesi tavsiye edilmektedir.

7. Şekerli ve kafeinli içecek tüketilmesini sınırlandırmak: Şekerli ve kafeinli içecekler vücudun su kaybını hızlandırarak vücutta sıvı dengesini bozulmasına sebep olmaktadır. 

(Bizim Aile dergisi, Temmuz 2025 sayısından alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası

    Aliyev: Güney Kafkasya için tarihi olay - Paşinyan: İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı

    Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da

    Çanakkale'de yangın hızla ilerliyor

    Çürümüşlüğün üzerine gidilmeli

    “Tutuklu yargılanması gerekenler görevde”

    AB raporu: Gazze’deki kriz hâlâ ‘çok ciddi’

    Bir yıl içinde borç yüzde176 arttı

    Yüzsüzler listesi açıklanmalı

    Ucuz meyveyi unutun

    CHP’nin Diyaneti ne derdi?

    Çin'de sel ve toprak kayması: 10 kişi öldü, 33 kişi kayboldu

    Güvenlik Konseyi'ni topladı

    140 yıllık tünel Sivas ve Giresun'u birbirine bağlıyor

    BM ve İngiltere, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararına tepki gösterdi

    ABD, Maduro'nun tutuklanması ödülünü 50 milyon dolara yükseltti

    LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

    İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararı sonrası 2,3 milyon kişi dar alanda sıkıştırılacak

    Tokat-Zile'deki feci kazada 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Aliyev: Güney Kafkasya için tarihi olay - Paşinyan: İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı
    Genel

    'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.