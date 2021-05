İstinat noktamız iman-ı tahkikî olmalı

Ünlü bilim adamı Arşimet, “bana bir istinat noktası gösterin, dünyayı yerinden oynatayım” demiş.

Bu sözüyle, istinat noktasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. İnsan da hayatta o kadar çok dertlerle, sıkıntılarla karşılaşıyor ki, sağlam bir istinat noktası bulamazsa bu sıkıntıların altında ezilir gider. Zaten fıtratı itibariyle âcizdir, zayıftır, düşmanları pek çoktur. İhtiyaçları çok fazla, iktidarı ise çok kısadır. Bu durumda sağlam bir istinat noktasına ihtiyacı vardır. Ama sağlam bir istinat noktası bulabilirse, her güçlüğe karşı koyabilir dünya kadar yükün altında kalkabilir.

İnsanın ihtiyaç duyduğu istinat noktası, ne malk mülk, ne şan şöhret, ne de mevki ve makamdır. Yani dünyalık olan ve dünyada kalacak olan hiçbir güç, ne kadar büyük olursa olsun, insanın bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Çünkü bütün bunlar, en fazla kabir kapısına kadar insana istinat noktası olabilir. Halbuki insanın hayatı kabirden sonra da devam edecektir. O dar ve karanlık çukura girdiği zaman, kendisine kim yardım edecek, kime dayanacak, kimden istimdat isteyecektir? Kabirden sonra da, mahşer, sırat ve ebedî hayat yolculuğu başlayacak, o yolculuğun da her etabında kendisini bir çok müşkilâtlar beklemektedir.

Bütün bu müşkilâtlar, zorluklar ve dehşet verici durumlara karşı, öyle bir kuvvete istinat etmeli ki, her zorluk onun için kolay olsun, her engel önünden kalksın, her korktuğundan emin olsun ve her umduğuna da nail olsun. Dünyayı ve ahireti kudret elinde bulunduran sonsuz kerem ve merhamet sahibi bir güce istinat etmeli ki, bu güçlüklerden kurtulsun, ebedî saadete ersin. İşte bu güç, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz kudreti, rahmeti ve merhametidir. Ancak iman vasıtasıyla bu kudrete istinat edebilir.

Bediüzzaman Hazretleri, ”İman hem nurdur, hem kuvvettir, hakikî imanı elde eden kişi kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir” diyor. Yani, istinat noktası iman olan için, hem dünyada, hem ahirette hiçbir güçlük ve sıkıntı yoktur. Dünyada insanın başına ne gelirse gelsin, “Hasbünallahü ve nimel vekil “diyerek, Allah’ı vekil tayin eder, sabır içinde şükreder. Sıkıntıları binden bire iner.

Hayatın yükü çok ağırdır. İnsan cüz’î iradesi ile bu yükün altında kalkamaz. Bu kadar ağırlık altında, bir azap içinde yaşamak mümkün olmadığına göre, bu yükleri kalbimizin ve ruhumuzun omuzlarından kaldıracak bir kaldıraca ihtiyacımız vardır. İstinat noktamız kuvvetli olursa, biz de ruhumuzun ve kalbimizin üzerindeki çok ağır yükleri kolaylıkla kaldırıp, o yüklerin altında ezilmekten kurtulabiliriz. Bu istinat noktası ise, Bediüzzaman’ın ifadesi ile, “her mü’min, tek başıyla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî” olabilir.

İstinat noktası olarak Allah’a imanı seçenler ve imanına istinad edenler, hiçbir yükün altında ezilmeyecek, hiçbir zorluğun karşısında yılmayacak ve yıkılmayacaktır.