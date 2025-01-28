"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Karışma, karıştırma!

Abdil YILDIRIM
28 Ocak 2025, Salı
Her birimizin elinde bir telefon, evinde televizyonlar var.

Akşam olunca genellikle televizyon karşısına geçip, en azından haberlere bakmak isteriz. Sosyal medya meraklıları ise, her zaman haber almak, haber vermek, formlara ve yorumlara katılmak suretiyle, dünyada olup bitenleri takip ederler. Bunun için önemli işlerini erteleyenler, çok önemli vazifelerini ihmal edenler vardır. 

Merakla haberleri seyrederken, çok defa üzülürüz, hatta kahroluruz. Özellikle savaş haberleri, terör olayları, cinayetler, kazalar insanı çok etkiler. Gazze’de gördüğümüz vahşet tabloları, insanın yemek iştahını kaçırıyor, psikolojisini bozuyor. Hem insan olarak, hem de iman kardeşliği hasebiyle duyduğumuz yakınlıktan dolayı, insanın etkilenmemesi, onların o perişan hallerinden, mazlum ve masun hallerinden öfke duymaması mümkün değil. Çocuk cinayetleri, masumların maruz kaldığı zulümler, işkenceler, mağduriyetler, insanı dehşet içinde bırakıyor. Son olarak Bolu’daki otel yangınında ise, milletçe yüreğimiz yandı.

Bütün bu olup bitenlerden akıl, kalp, ruh diğer latifeler büyük bir elem duyuyor, ıztırap çekiyor. Bu elim olaylara gaflet nazarıyla bakanlar, bu elemlerin sonundaki lezzetleri göremediklerinden, duydukları acı dayanılmaz hale gelir. Hatta, imanı zayıf olanları, “Cenab-ı Hakkın şefkati, böyle zulümlere nasıl müsade ediyor?” diye bir soru ile karşı karşıya bırakabiliyor. 

İnsan olarak elbette hemcinslerimizin, dindaşlarımızın ve masum insanların böyle şiddetli bir zulme uğramala- rına üzülürüz, acı duyarız. Ama, o masumlar da sahipsiz değildir. Onları da yaratan Cenab-ı Hak’tır. O (cc) bizim bilmediğimizi biliyor, görmediğimizi görüyor. Merhameti ve şefkati ise, bizim- kisi ile kıyas bile edilemez. Geçmişte de böyle vahşetler, zulümler, cinayetler yaşanmış. Hatta, Asr-ı Saadette bile, bugünkünden daha ileri, daha vahim olaylar meydana gelmiş. Meselâ, dört halifeden ikisi şehid edilmiş. Allah Resulünün torunu, Kerbela  çöllerinde günlerce susuz bırakılmış ve sonunda başı kesilerek sokaklarda dolaştırılmış.

İşte bu noktada insanın yapması gereken, şefkatini Cenab-ı Hakkın şefkatinden ileri sürmemektir. Bu hususta Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor ve bizleri uyarıyor: “Hem, dünya sahipsiz değil ki, sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvâlini düşünüp merak etme. Çünkü, onun sahibi Hakîm’dir, Alîm’dir; sen de misafirsin, fuzûlî olarak karışma, karıştırma. Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudât başıboş değiller; belki vazifedar memurdurlar, bir Hakîm-i Rahîm’in nazarındadırlar. Onların âlâm ve meşakkatlerini düşünüp, ruhuna elem çektirme. Ve onların Hâlık-ı Rahîm’inin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme.”1 

O masumların, o şehidlerin manevî kazancını bir düşünsek ve makamlarını bir görebilsek, onlara acımak yerine, onlara imrenmek ve onları tebrik etmek isterdik. 

Yanlış anlaşılmasın, bu demek değildir ki, zulüm karşısında bigâne kalalım, ilgi göstermeyelim, aldırmayalım. Zalimlerin, görevi ihmalden dolayı insanların ölümüne sebep olanların ceza alması için elimizden geleni yapalım. Elimizden bir şey gelmiyorsa, zalime buğz edelim, beddua edelim, mazlumlar için de dua edelim. Ama, gece gündüz televizyon ve telefon ekranlarında bunları seyrederek kahrolmaya da lüzum yok.  

Dipnotlar:

1- Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf 

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Pelin Kurukahveci

    28.1.2025 00:13:14

    Allah razı olsun abi. Başucumuzdan eksik etmeyeceğimiz bir yazı. Elinize sağlık.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Trump'a tehcir tepkisi

Hz. Ömer adaleti deyip, turist Ömer gibi yaşıyorsunuz

Ders almıyoruz

Otel sahibi: Çalışanlar sorumlu

“Soruşturma adil değil”

“Sorumlular cezalandırılmalı”

Antalya-Alanya'da tadilat yapılan oteldeki yangın söndürüldü

Rant hırsı tam gaz

İşletmeci diğer oteli için orman katliamı yapmış

On binlerce Gazzeli kuzeydeki topraklarına dönmeye başladı

Marmara'da yeniden müsilaj alarmı! "Kısa vadede ortadan kalkması olanaklı gözükmüyor"

BM: Esad rejimi, devrilmeden önce işlediği suçların delilerini yok etti

Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor

Bursa-Nilüfer'de 4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

Esir takasında gözler yeni turda

Gazze, Batı’nın 'ahlâkî üstünlüğünün' de mezarı oldu

Sorumlular mutlaka hesap verecek

Solunum yolu enfeksiyonları acilleri doldurdu

Yapay zeka tehlikesi kapıda

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Sağduyunun sesini tekrar yükseltelim
Ali FERŞADOĞLU

“Dualarımız niçin kabul olmuyor?”
Cevher İLHAN

Kaza ve felâketlerin soruşturulmaması
Abdil YILDIRIM

Karışma, karıştırma!
Risale-i Nur'dan

Bir nevi Mi’rac olan namaz, huzura kabulündür
Mehmet İmamoğlu

Ben Hacca çağrıldım!
M. Ali KAYA

Bediüzzaman ne yapmıştı?
M. Latif SALİHOĞLU

Ahd-i Millî, yahut Mîsâk–ı Millî
İhvan Yıldız

Tahkikî iman için gayret

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.