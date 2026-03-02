"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Emirdağ Çarşı Camii ve Bediüzzaman

Abdil YILDIRIM
02 Mart 2026, Pazartesi
Üstadın İzinde Camiler

Emirdağ Çarşı Camii, Emirdağ’ın Muslucalu nahiyeliği döneminde 1750 yılında inşa edilmiştir. 1902 yılında yıkılıp aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1965 ve 2011 yıllarında genel onarımdan geçirilmiştir. Çarşı Camii 500 m2 olup 1060 m2 bahçesi bulunmaktadır. Bahçe içindeki tarihî şadırvan yıktırılmıştır. Çarşı Camii'nin  levhasında 1902’de yapıldığı yazılıdır ama o yeniden inşa edildiği tarihtir. 1

Bediüzzaman Said Nursî, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nden 15 Haziran 1944 tarihinde beraat ettikten sonra bir müddet Denizli'de kalmış, aynı yılın Ağustos ayı içinde, muhafızlar nezaretinde Denizli’den Emirdağ’a nefyedilmiştir. Bediüzzaman, hayatı boyunca yirmi üç defa zehirlenmiş, bu teşebbüslerin üçü Emirdağ’da gerçekleşmişti. 

Sahur yemeğine zehir koydular

16. zehirlenmesi olan 20 Haziran 1952 yılında, Ramazan ayının 27. Gecesi Emirdağ’da gerçekleşir. Son Şahitlerden Mehmet Özpolat hatırasında zehirlenmeden dolayı Üstad’ın yüzünün bembeyaz olduğunu, dilinin beyazlaştığını ve mübarek gözlerinden yaşlar aktığını bildirmiştir. Aziz Üstad, Mehmet Özpolat’a zehirlenme olayına dair şu detayları da anlatmıştır: “Kardeşlerim, kardeşlerim, masonlar beni bu gece zehirlediler. Ben bu gece sahur yemeğimi, soğuması için penceremin kenarına bırakmıştım. Masonlar bekçiyi öğretmişler. Bekçi tahta merdivenle penceremin kenarına kadar çıkıp arsenik zehrini yemeğime koymuş. Ben de yedim, çok hasta oldum, Cevşen’i okudum. Allah’a yüz bin defa şükür, kurtuldum.” 2 — Devam edecek—

Dipnotlar:

1- Emirdag.com.tr;

2- Son Şahitler-4, s. 102.

