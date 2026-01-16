Bugünkü yazımızda biraz havadan sudan bahsetmek istiyorum.

Hani bazılarının önemsiz ve boş konuşmak şeklinde anladığı havadan ve sudan sohbet edelim diyorum. TDK lügatlerinde havadan sudan konuşmak, “Öylesine, gelişigüzel, rastgele konuşmak” şeklinde ifade edilir. Hava ve su, yeryüzünde çokca bulunduğundan, sanki önemsiz maddelermiş gibi bahsedilir. Ekonomik olarak değeri düşük mallar için “sudan ucuz” denir. Ama sıcak bir yaz gününde çölde kalmış bir adam, bir yudum su için servetini vermeye razıdır.

Cenab-ı Hak, Rahman ve Rahim isimlerinin gereği, canlıların en çok ihtiyaç duyduğu bu iki maddeyi, hem çok hem de herkesin her an ulaşabileceği şekilde yaratmıştır. Bu nimetlerin bu kadar bol olması onların önemsiz olduğu manasına gelmez. Aksine bu iki nimet canlılar için o kadar önemlidir ki, insan havasız bir kaç dakika yaşayabildiği gibi, susuz da ancak bir kaç gün yaşayabilir.

Aynı zamanda büyük bir şair olan Cihan Padişahı Kanunî Sultan Süleyman, bir nefes havanın önemini şu beyti ile dile getiriyor:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

Ayrıca havanın teneffüs etmek dışında pek çok vazifeleri vardır. Bediüzzaman Hazretleri, hava zerrelerinin vazifelerinin sadece bir kısmını anlatmak için “Hüve nüktesi” adı altında bir risale telif etmiştir. Bu risalede havanın ne büyük nimet olduğu çarpıcı misallerle anlatılır.

“Bir lisan bir insan” diye bir atasözümüz vardır. Birden çok lisan bilmenin önemini anlatır. Dünyanın en zeki insanı, kaç lisanı tam olarak konuşabilir? Bir insan yüz lisan biliyor olsa, ona dahi gözüyle bakılır. Hava molekülleri ise, dünyadaki bütün dilleri bildiği gibi, diğer mahlukatın dillerini de bilir. Hiç birini karıştırmaz, hiç hata yapmaz, bütün dilleri bütün incelikleri ile tercüme eder. Seslerin özellikleri, şive ve aksanları ile birlikte, bütün canlılar arasında iletişimi sağlar.

Hava aynı zamanda bitkilerin çiçek tozlarını taşıyarak döllenmesine üremesine, meyve vermesine vesile olur. Işığı, ısıyı, radyo , televizyon ve telefonların ses ve görüntü sinyallerini taşır. Havanın gücüyle ağır iş makinelerinin kompresör sistemleri çalışır, havanın basıncıyla ağır yükler kaldırılır, kuşlar uçaklar havayı kullanarak havada seyahat eder.

Tonlarca ağırlığında su taşıyan bulutlar, hava marifetiyle havada tutulur, daha sonra rahmet olarak damla damla yeryüzüne indirilir. İnerken de yerçekimine karşı koyarak, süratle düşüp insanlara ve bitkilere zarar vermesini yine hava zerreleri önler.

Hava zerreleri bunlar gibi daha pek çok harika vazifeleri yaparken, hiç zorlanmıyor, hiç bir iş bir işe mani olmuyor, intizamını bozmuyor. Hatta fırtınalı bir havada, şimşek ve gök gürültüsü arasında yine vazifesinden en ufak bir karışma, şaşma ve bozulma olmuyor.

Cenab-ı Hak, kudret kalemi ile hava sayfasında her an bir şeyler yazar, sonra bozar yeni şeyler yazar. Biz bir deftere bir şeyler yazıp silsek, sonra tekrar yazıp bir daha silsek, bir kaç silme sonunda o sayfa bozulur, artık o defter, bir şey yazılamayacak hale gelir. Hava sayfasına ise, her an bir şeyler yazılıyor, siliniyor tekrar yazılıyor, bu sayfada en ufak bir aşınma, yıpranma bozulma olmuyor.

Bu kadar önemli, çeşitli ve karışık vazifeleri, âciz, şuursuz, basit hava zerrelerinin yaptığını düşünmek, şeytanları bile utandıracak bir ahmaklıktır. Öyleyse, bütün bu işlerin arkasında, Cenab- ı Hakk’ın sonsuz ilim, irade ve kudret eli vardır demekten başka bir yol yoktur. Bediüzzaman Hazretleri de, “hüve” nüktesindeki “hü” zamirini nazara vererek, hava zerrelerinin O’nun (Allah’ın) emri ve iradesi ile hareket ettiği için hiç zorlanmadan, hiç bir mâni ile karşılaşmadan bu kadar mükemmel ve muazzam iş gördüğünü ifade eder.

Havadan sudan bahsedecektik ama suya sıra gelmedi. İnşallah suyu da başka bir yazının konusu yaparız.