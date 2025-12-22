ŞİİR

Yine hüzün çöktü gönül dağına, Sağanak halinde hasret yağıyor. Tutuldum yalnızlık fırtınasına, Yufka yüreğime sıklet yağıyor. Dertli aşıkların şiirlerinden, Istıraplar hissedilir derinden, İnleyen neylerin nağmelerinden, Ayrılıklardan şikayet yağıyor. Fani aşklar cüz’i bir lezzet verir, Gelir bin mihnetle karşımda durur, Bir üzüm yedirir, yüz tokat vurur, Bir zevkin peşinden bin dert yağıyor. Geçmiş zaman ölü, gelecek muhal, Ne mazi tad verir, ne de istikbal, Ruhuma sıkıntı veriyor bu hal, Düşüncelerime zulmet yağıyor. Bir süre hayata bu gözle baktım, Aldığım dehşetten çıldıracaktım, İman gözlüğünü gözüme taktım, Gördüm ki âleme rahmet yağıyor.

