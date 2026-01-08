"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

İzmit’te okuma programı

Abdil YILDIRIM
08 Ocak 2026, Perşembe
Okuma deyince, harflerden ve kelimelerden meydana gelen bir kitabı veya bir yazılı metni okumak akla gelebilir.

Evet o da bir okumadır, ama, Kur’ân’da emredilen “oku” hitabını tam olarak karşılamaz. Çünkü emrin ilk muhatabı olan Allah Resulü (asm) okuma yazma bilmiyordu. Ama “Allah’ın adıyla oku” emrini aldıktan sonra kâinat kitabını okumaya başladı. Demek ki, kâinata mana-i harfi gözü ile bakınca, her şey kendisini asıl manası ile okutuyor.

Eskiden ülkemizde en çok okuyanların başında Nurcular ve solcular gelirdi. Şimdi de Nur talebeleri en çok okuyanların başında açık ara önde iken, Risale-i Nurlar da bestseller olarak en çok okunan kitapların başında gelmektedir. Diğerlerinin durumunu tam olarak bilemiyoruz. Şimdi okuma araçları ve okuma şekilleri değiştiği için farklı gruplar Nurcuları takip ediyor olabilirler.

Nur talebeleri, Üstadları Bediüzzaman’dan aldıkları dersle, hem kâinat kitabını, hem de basılı kitapları mana-i harfî ile okuyorlar. Onun için onların kâinata, hayata ve yaşanan olaylara bakışları çok farklıdır. Meselâ, hayatı mana-i ismî ile okuyanlar “ hayat bir mücadeledir” derken, Nur talebeleri “Hayat bir muavenettir [yardımlaşmadır]” derler. Bunun gibi, daha bir çok hususta, anlayış ve kavrayış farklılıkları vardır. En çok okuyanların Nur talebeleri olduğunu söylemiştik. Biz de en çok okuyanlar olarak, zaman zaman çeşitli hizmet merkezlerinde okuma programları tertip ediyor ve Risale-i Nur’daki hakikatleri daha iyi anlamak için toplu ve müzakereli okumalar yapıyoruz. Böylece birbirimizin fikirlerinden istifade etmiş oluyoruz.

Biz de Eskişehir’den dört arkadaş, 2025 yılının son haftasında, İzmit Yeni Asya okuyucularının tertip etmiş olduğu okuma programına katılarak, iman hakikatlerinden daha fazla istifade etmek arzu ettik. Muhabbet fedaîleri arasında geçirdiğimiz bir haftalık okuma, dinleme ve müzakereli Risale-i Nur dersleri ile manevî bataryalarımızı ikmal ettik elhamdülillah. 

Akademisyenlerin ve kendi mesleğinde uzmanların Risale-i Nur mesleği ile mezcettikleri anlatımları, zihinlerimizde yeni ufuklar açtı, daha önce fark etmediğimiz bazı hakikatlerin yerine oturmasına vesile oldu. Kur’ân-ı Kerîm’în bir manevî mu’cizesi olan Risale-i Nur, zaten uçsuz bucaksız bir derya olduğundan, insan her okuduğunda yeni bir hakikati keşfediyor, farklı bir boyutunu daha anlıyor. Üstad Hazretlerinin “Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor” tesbiti, Risale-i Nur için de aynen geçerliliğini koruyor.

Böyle programlar, cemaatin birlik ve beraberliğine, uhuvvet ve tesanüdüne vesile olduğu gibi, katılanların da şevk ve gayretini artırıyor. Hizmet heyecanını canlı tutuyor.

Böyle hayırlı ve faydalı bir programı tertip eden, bizleri misafir ederek her ihtiyacımızı karşılayan İzmit’in fedakâr Nur talebelerine teşekkür ediyoruz. 

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası

    Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki Halep'teki çatışmalar 2. gününde

    İran hedefte mi?

    Maduro Amerikalıları böldü

    İstanbul'da ve çevre illerde kuvvetli fırtına bekleniyor

    "Futbolda bahis" soruşturması hakkında Başsavcılıktan açıklama

    108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri 'bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    Avrupa'da kar yağışı ve don alarmı!

    ASKİ'den bazı mahallelere su kesintisi uyarısı

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    Özgür Özel: Seyyanen zam şart

    Genç işsizliğe pansuman tedbir

    Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası
    Genel

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı
    Genel

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.