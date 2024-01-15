"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Kıskançlık kapısı - Kapanması gereken kapılar - 6

Abdülbakî ÇİMİÇ
15 Ocak 2024, Pazartesi
Lemaat’te geçen Arabi bir fıkrada “Cemiyetteki tesanüt, en durgun şeyleri dahi tahrik eden bir vasıtadır. Cemiyetteki haset ve kıskançlık ise her türlü hareketi durduran bir alettir.”1 ifadesi yer alır.

Kıskançlık; bizden farklı olana, dikkati dahâ çok çekene, sahip olamadığımıza sahip olana, dahâ huzurlu, dahâ mutlu yaşayana karşı istimal edilen menfî bir duygudur. Birçok sebep neticesinde kıskançlık duygusu kendisini gösterebilir. Meselâ beklediği ilgiyi, muhabbeti, şefkati göremediği zaman insanda kıskançlık duygusu görülebilir. Kıskançlık ferdî yâda cemâatî kaynaklı da olabilir.

Kıskançlık, esâsında mânevî bir mikrop ve hastalıktır. İnsanı ve müslümanı menfî cihette zehirleyen bir hâldir. Kıskançlık ve hasedin sebebi:“Birtek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek ma’kâma çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden, müzâhame, münâkaşa, müsâbaka sebebiyle gıptaya, sonra kıskançlığa düşerler.”2 Böylece kıskançlık mikrobu dünyevî ma’kâm ve menfâat cihetinden ileri gelir. Demek kıskançlık hastalığının altında hakîkat cihetinde dünyevî bir menfâat söz konusudur. Bu menfâate veya ma’kâma çokların göz dikmesi ve o menfâat ve ma’kâmların ise sınırlı olması müzâhame, münâkaşa ve müsâbaka sebebiyle gıptaya, sonra kıskançlığa yol açıyor. Zaten nefsin isteği de dünyevî ücrette ve menfâatte en ileride olmak ve o menfâati başkalarına kaptırmamaktır. Halbuki “haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki, o haset, haset edeni yakar.”3

Kıskançlık, müzmin ve müz’iç ve mühlik emraz-ı ruhiyedir. Çekememezlik, haset ve rakîp gördüğünden daha üstün görünme ve rakîplerine karşı muaraza vaziyeti almaktır. Şu nokta da çok manidardır: “Ücret alındığı zaman veya mükâfat tevzi edildiği vakit, rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar.”4 Halbuki “Umûr-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı. Ve hakikat nokta-i nazarında olamaz.”5 Hakikat-i hâlde ise “Kıskançlık eden ya riyakârdır; a’mal-i saliha suretiyle dünyevî neticeleri arıyor. Veyahut sadık cahildir ki, a’mal-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve a’mal-i salihanın ruhu, esası, ihlâs olduğunu derk etmiyor.”6 Halbuki “enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar.”7 Kıskançlık damarı Bediüzzaman’ın da ifadesi ile en tehlikeli bir damardır. Ehl-i ilmin bir kısmında enaniyet-i ilmiye bulunur. O enaniyet-i ilmiye cihetinden gelen bir kıskançlıkla Risale-i Nur’a müdahale eder ve zımnî bir adâvet besler. Ayrıca bazı enaniyetli hocaların da, kıskançlık damarıyla Risale-i Nur’un neşrine ve tervicine çalışmaları meşkuktur. Çünkü “korkaklık ve kıskançlık damarıyla hocaları nurlardan ürkütmek belâsı”8 her zaman tatbik edilmiş bir metoddur.

Bediüzzaman, hapis mektuplarının birinde ehemmiyetli bir noktaya şöyle temas eder. ”Mesleğimizde, hususan Risale-i Nur hizmetinde rekabet, kıskançlık olmaz ve olmamalı. Sakın birbirinin kusurunu bahane edip tesânüdünüzüzayıflaştırmayınız.”9 diye ikaz eder.

Elhasıl: Enaniyet ve ilmî kıskançlık gibi hastalıklara müptela olmaktan korkan faziletli âlim ve münevverler Risale-i Nur’a derhal sarılıyorlar. Bazıları altmış-yetmiş yaşlarında olduğu halde yine Nur Risalelerine talebe olmak şeref ve nimetini kazanmaya çalışıyorlar. Risale-i Nur’a hizmeti esas alanlar kıskançlık mikrobu gibi menfi fiilleri terk ederek o kapıyı kapaması elzemdir.

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, s.687 

2-Lem’alar, s:384 

3-Lem’alar, s.653 

4- Mesnevi-i Nuriye, s.358 

5-Lem’alar, s.384 

6-Lem’alar, s.386 

7-Mektubat, s.724 

8- Emirdağ Lahikası-II,s.510 

9- Gayr-ı Münteşir hapis mektupları

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pençe-Kilit soruları hala cevapsız

    Hem gelir düştü, hem dağılımı bozuldu

    Üniversiteler AR-GE ve yayında diplerde

    Netanyahu Lahey’e meydan okudu

    Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Suriye'de PKK/YPG'ye ait 23 hedef imha edildi

    Fenerbahçe, Gaziantep'ten de 3 puanla döndü

    Adalet yoksa hukuk gösteriye dönüşür

    Aksa Şehitleri Hastanesi durma noktasında

    Kolombiya'da otoyolda toprak kaydı: 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

    Amazonlardaki ormansızlaşma yüzde 50 azaldı

    İstanbul ısınacak

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz

    En kötü kâbustan bile daha kötü

    ÖSYM’den sınav ücretine yüzde 164 zam

    Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez

    Ayasofya artık turistlere ücretli

    Gazze’de 100 günde 10 bin çocuk öldürüldü

    Küresel sıcaklık artışı limitini aştı

    'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

    ABD'den Yemen'e yeni saldırı

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Tek kişilik hücre
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u selâsede dualar makbuldür
    Yeni Asya'dan Size

    Bekir Berk’le Unutulmaz Hatıralar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Mübarek gün ve geceler Kur’an’da var mı?”
    Süleyman KÖSMENE

    Dün ne idiyseler, bugün de aynı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sarıkamış’ta zemheri günleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Rejimin futbolu da ofsayt
    Hasan ŞEN

    Bediüzzaman dostu Prof. Dr. Saffet Solak
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Vatandaş ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.