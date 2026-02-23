“Fihrist bakiyesinin te’lifi size havale edilmişti. Taksimü’l-a’mâl tarzında yapsanız iyi olur.”1 Bediüzzaman’ın Fihrist bakiyesinin te’lifi dediği Fihrist Risalesi’nin ikinci kısmı olan Onuncu Şua’dır.

Bu risalenin te’lifi konusunda Bediüzzaman şu izahları yapar. “Kardeşlerim; Fihriste’den sonra te’lif edilen risalelerin fihristelerini, ötekilerin tarzında yazmasını size bırakıyorum. Ben şimdi eski gibi her risaleyi hülasa edemiyorum. Sizler eski Genç Said’in değil, belki yeni ihtiyar Said’in genç, dinç Saidlerisiniz, onun vazifesini yaparsınız.”2 Bu Risalenin te’lifinden sonra Bediüzzaman şu tebrik ve takdir mektubunu yazar: “Onuncu Şua nâmını alan, güzelce yazdığınız ve te’lif ettiğiniz Fihriste’nin ikinci cildi mükemmeldir. Yalnız Birinci Şua’daki kısadır. Benden daha iyi yazmışsınız. Ben sizlerle konuşmak ve sizi dinlemek arzu ettikçe ona bakıyorum. Cidden zevk alıyorum. Allah sizden ebeden râzı olsun. Âmin.”3

Fihrist Risalesi’nin ikinci kısmı olan Onuncu Şua’yı Risale-i Nur’un has şakirdleri te’lif etmişlerdir. Bu risale 1936-1943 tarihleri arasında te’lif edilmiş olmalıdır. Bu tarihler arasında Bediüzzaman Kastamonu’da ikâmete mecbur tutulmuştur. Zaman zaman farklı mülahazalara mevzu olan Takriz mektubu Fihrist Risalesi’nin ikinci kısmı olan Onuncu Şua’nın sonunda yer aldığına göre 1936-1943 seneleri arasında te’lif edilmiş diyebiliriz. Bediüzzaman Kastamonu Lâhika mektuplarının birinde “Fihristeyi, taksimü’l-a’mâl tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı manevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimî bir üstad buldunuz. O manevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç bırakmıyor”4 ifadeleri ile bu risalenin Denizli hapsi öncesi te’lif edildiğine işaret ediyor. Bu tarih de 1943’den önceki senelere bakıyor. “Bu Fihriste Risalesi gayet ehemmiyetlidir… Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsinin birer ferdi bulunan bu kahraman, fedakâr, mümtaz nur şakirtleri bu Fihriste ile nesl-i âtî için en kıymettar eserlerden birisini bırakmışlardır.”5

Bediüzzaman Kastamonu Lâhikası mektuplarında “Sabri kardeşim” diye hitap ettiği bir mektubunda “Abdullah Çavuş’un, sizin namınıza istediği Onuncu Şua namındaki Fihriste’nin ikinci cildini yazdırdık... Yakında inşaallah göndereceğiz”6 ifadeleri Onuncu Şua’nın 1936’dan sonra te’lif edildiğini gösteriyor. Yine Bediüzzaman’ın Fihrist Risalesi Onuncu Şua izahında “Bu ikinci kısım fihristte “Onuncu Şua” namıyla Risale-i Nur’un Isparta havalisindeki has şakirdleri tarafından kaleme alınmış ve her bir Nur şakirdi kendi ayinelerinin kabiliyet ve renklerine göre o risalelerden tecellî eden envarını satırlara aksettirmeye çalışmışlardır.”7 ifadeleri de Onuncu Şua’nın Isparta Kahramanları tarafından te’lif edildiğini gösteriyor.

Netice olarak Onuncu Şua 1940 yılı içinde te’lif edilmiş olarak listelenir.8 Onuncu Şua’nun te’lif edildiği tarih yaklaşık olarak 1940’tır. Risale-i Nur Külliyatı’nın Şualar kısmında Onuncu Şua, diğer şualar gibi 1940 civarında te’lif edilmiş olarak görülüyor. Buna istinaden Fihrist Risalesi’nin sonunda bulunan isimsiz bir Takriz mektubu bulunur. Yaptığımız araştırma ve incelemeler neticesinde Takriz mektubunun aslının Osmanlıca nüshalarda yer aldığına bizzat müşahede edilmiştir.

Bir sonraki yazımızda Takriz mektubu üzerine araştırma ve kanaatlerimizi beyan etmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu Takriz mektubu Beşinci Şua On Dokuzuncu Meselede ifade edilen Büyük Mehdi’nin vazifelerine taalluk etmektedir.

Dipnotlar:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 39.

2- Kastamonu Lâhikası, İhlâs Nur Neşriyat, s. 25

3- Age, s. 26-27.

4- Kastamonu Lâhikası, s. 39.

5- Fihrist Risalesi, s. 241.

6- Kastamonu Lâhikası, s. 148.

7- Fihrist Risalesi, s. 241.

8- https://www.kastamonur.com/risale-i-nur-telif-tarihleri/?utm_source=chatgpt.com