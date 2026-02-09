"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Cemil insanlar, Çetin imtihanlar, Kara günler

Abdülbakî ÇİMİÇ
09 Şubat 2026, Pazartesi
Her insan aynı imtihana tâbi tutulmuyor. Bazı insanlar çetin imtihanlardan geçiriliyor.

Rabbim onlar hakkındaki hikmetini böyle gösteriyor. Allah insana kaldıramayacağı bir yük de vermiyormuş. İnsanın manevî terakkîsi arttıkça imtihanı da şiddetleniyor. Bazı evliya-yı azîmeden olan zatlar dahi nefs-i emmâresinden kurtuldukları halde nefisleriyle mücadeleye devam edip manevî nefs-i emareden şikâyetler etmişler. Bu vaziyet imtihanın şiddetlendiğini gösteriyor. 

Şimdi hakikat-i hâl böyle olunca her insan hususan Risale-i Nur talebeleri de farklı imtihanlara giriftar olabiliyor. Rabb-i Rahîm onlar hakkında hikmet ve rahmetini kendi hizmet daireleri içindeki konumları itibarıyla imtihana tâbi kılıyor. Bu imtihan onların manevî terakkî ve derecelerinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi hükmünde oluyor.

Her insanın hayatında çok müstesna insanlar olabilir. Bunların sayısı çok değildir. Belki üç-beş kişiyi geçmez. Onlar birbiriyle sırdaş ve kalbî rabıtalar kurulan manevî ağabey ve kardeş hükmündedir. Onlarla görüşmek, konuşmak ve dertleşmek her şeyin fevkindedir. Hasbelkader kader sizi onlarla mülâki kılmış ve kalbî rabıtalar kurdurmuştur. Onlar artık sizin hususî âleminizde çok kıymetlidir.

Cemil bir insan…

Risale-i Nur bizlere de nasip olduktan sonra hayatımıza giren böyle insanlardan bazılarını faş etmem gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle Cemil Arıkan Ağabeyi ön sıraya almamız gerekiyor. Cemil Ağabey de çok şiddetli bir hastalık ile imtihan olmuş ve Rabbim o hastalığın tasaffisinden sonra onu 23 Mart 2014 tarihinde dar-ı ahirete almıştı. Hâlen hasretini ve sohbetini çok özlüyoruz. Rabbim rahmet etsin. Mekânı Cennet olsun. Çok muhterem ablamıza ve evlatlarına selamlarımızı iletiyoruz.

Kara günlerden sıhhat ve afiyete…

İkinci isim çok muhterem ve muazzez Ahmet Kara Ağabeyimiz. Kendisiyle Risale-i Nur okuma programlarında mülâki olmuş ve öyle bir kalbî rabıtalar kurduk ki hâlen devam ediyor. Çok müşfik ve mütebessim Ahmet Ağabeyimiz de çok şiddetli kara imtihanlardan geçmiş, uzun süre hastanede kalmış ve yapılan dualar ve zâhirî sebepler neticesinde evinde istirahat ediyor. Şimdilik o zâhirî kara günler geride kaldı inşâallah. Yine görüşüyor, konuşuyor ve hasbihâl ediyoruz. Rabbim uzun ömürler ihsân etisin.

Çetin imtihanlar

Hayatımıza dokunan bir üçüncü kişi ise çok kıymetli ve muhterem Mehmet Çetin ağabeyimiz. Hakikaten bazı insanlar ya isimleri ya da soy isimleri ile imtihan oluyor. Mehmet Çetin ağabeyimizin çetin imtihanını gazetemizden takip ettik ve ediyoruz. Elbette bizim âlemimizde Mehmet Ağabeyin çok ayrı bir yeri var. Hani insan her meselesi için bir dost, arkadaş, kardeş, ağabey, sırdaş, vb bir insan arar ya, işte Mehmet ağabey de bizim için bu kadar yakın ve kıymetli. Onunla her daim uzun görüşmeler ve müzâkereler yaparız. Mehmet Ağabeyin son altı aylık prostat hastalığı teşhisi ile başlayan imtihanı halen devam ediyor. Teferruatını kendisi zaten haftalık yazılarında yazmaya devam ediyor. Bu yazılar hepimiz için ibretli derslerle dolu. Esasında her birimiz o yazıları kendi âlemimiz için okumalı ve tefekkür etmeliyiz. Mehmet Ağabeyin son ameliyatı da bitti. En son görüşmemizde onu çok iyi gördüm. Rabbim Şâfi’ ismi hürmetine şifalar versin. Tekrar o hasbî, kalbî ve tefekkürî sohbetlerini ve yazılarını okumaya devam edelim inşâallah.

