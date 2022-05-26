"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Medresetü’z-Zehrâ’nın Padişah adına yapılması

Abdülbakî ÇİMİÇ
26 Mayıs 2022, Perşembe
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-200

Arşivlerde bulunan resmî belgelere ulaşıldıkça Medresetü’z-Zehrâ ile ilgili çok detaylı bilgilere ulaşılmaktadır. Belki de bu zamana kadar bilinmeyenler vuzuha kavuşuyor. Medresetü’z-Zehrâ’nın Padişah adına yapılmasıyla ilgili Van Vilâyeti’ne yazılmış olan bir belgenin mevcut olduğu görülmektedir. İşte o belge ile ilgili bilgiler:

Van Vilâyeti’ndeki medreseye, padişahın isminin verilmesi

“Van Vilâyeti’ne, 6 Haziran 329, Medrese’nin nâm-ı nâmi-i mülûkâneye nispetle tevsîmi mukarrer ve îcâbı derdest-i icrâdır. Bâ-emr-i sâmi-i müsteşâri.”1şeklinde bir müracaat yapılır.

Bu müracaatı, Van Vâlisi Tahsin Bey’in telgraf ve mektupları netleştirmiştir:

“Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Telgrafnâme İdâresi Vâsıta Merkezi: Diyarbekir Mahrece: Van Numara: 14998,Târih: 27 Haziran 1329 (10 Temmuz 1913)

Sadâret-i Uzmâ’ya Sûretleri Dâhiliye Evkâf nezâretlerine,

Van’da bir Medrese-i Âliyenin inşâsı ve bâ-husûs masârıf-ı inşâiyesinin Hazine-i Evkâf’dan tesviyesiyle nâm-ı nâmi-i hilâfet-penâhiye olarak tesmiyesi beyne’l-ahâli pek ciddî ve pek amik hissiyât-ı şükrâniye ve minnetdârâne ile karşılanmışdır. İşbu emr-i hayrın bir an evvel kavlden fi’le ısdârı Hükümeti’n her türlü teşebbüsâtına da yardım edecekdir. İcâb iden paranın irsâli ve muktedir bir mühendis ile mu’mârın bir an evvel i’zâmı ehemmiyetle

Fi 26 Haziran sene 1329 (9 Temmuz 19131) Vâli Tahsin2

İstanbul’a yazılan dilekçe:

Van Valisi Tahsin Bey’in Medresetü’z-Zehrâ’nın kurulması ile ilgili gayretleri takdire şayandır. Çok ciddî gayretler sarf ettiğini târihî belgeler ortaya kakmaktadır. Tahsin Bey, hem Şark’ın problemlerini bizzat müşahede etmiş, hem de bu problemlerin ilacının maariften geçtiğini çok iyi bilen bir şahsiyettir. Tahsin Bey’in tehlikeli gördüğü iki nokta çok önemlidir. Bunlardan birincisinin, Şi’â mezhebinin bölgede yayılma istidadı göstermesidir. Bunun önün geçmek ancak doğru bir eğitim projesi ile mümkün olacağını düşünmektedir. İkincisi ise Müslüman bölge haklının cehaletinden dolayı İslâmî kimliğin tehlikeye girmesidir. İşte Tahsin Bey, bu iki belayı def etmek için Medrese adı altında ilim müesseselerinin açılması zaruretini elinde bulunan imkânlarla değerlendirmiştir. Bunlara karşı mukavemet edecek ancak ilim ve irfândır. Tahsin Bey, bu hastalığı çözmek için her türlü fedakârlığı yapmış ve resmî yazışmaları başlatmış, takibini de bizzat kendisi yapmıştır. Bunlardan birisi de 18 Recep 1331/10 Haziran 1329/23 Haziran 1913 tarihinde bir şifre yazısıdır. Bu şifre ile Tahsin Bey, ehemmiyetine binaen meseleyi bir başka dilekçeyle İstanbul’a bildirdiğini görüyoruz. İlgili şifre belgesi aşağıdadır.3

Dipnotlar:

1- BOA, (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Van Vilayeti’ndeki medreseye, Padişahın isminin verilmesi (Vilâyât), BOA, 4191/314291, 28 Receb 1331 Hicri. 

2- Van Valisi Tahsin Paşa’nın Medresenşn bir an önce başlatılması talebini ileten telgraf BOA, 4191/314291, 28 Receb 1331 Hicri; ABIBSNİŞ, Cilt-I, s.830

3-ABNIBSNİŞ, Cilt-I, s.832

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Teksas'taki vahşette öldürülen 19 çocuk aynı sınıftan

    İstibdatçılar gidecek, hürriyetçiler kazanacak

    Pakistan'da tansiyon yeniden yükseldi

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Türkiye Kupası'nda final heyecanı

    Mescid-i Aksa için nöbet çağrısı

    Artık sesimizi duyun

    İcra dosya sayısında 1 milyon artış

    Yurt fiyatları yüzde 100 zamlandı

    Son 24 saatte 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi vefat etti

    ‘15 Temmuz’da silah’ iddiaları incelensin

    Mavi Marmara davasının takipçisiyiz

    Demokrasi getirmekten başka suçu yoktu

    ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleri Türkiye'de

    Çorlu Davası’nda yine ‘adalet’ çıkmadı

    Karamollaoğlu, Uysal’ı ziyaret etti

    Herkes konuşacak

    Şehitler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Döviz ve altında yükseliş sürüyor

    Hollanda'da kiralar sınırlandırılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhlallerin kaynağını kurutmak için...
    Genel

    Teksas'taki vahşette öldürülen 19 çocuk aynı sınıftan
    Genel

    Bilim esir maddesini tanıma eşiğine yeni geldi
    Mikail YAPRAK

    Doğru ölümün yanlış haberi..
    Ahmet BATTAL

    Siyasette seyisler ve atlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sala nedir, ne değildir?
    Genel

    İstibdatçılar gidecek, hürriyetçiler kazanacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Enflasyonun ateşi niçin yüksek?
    Risale-i Nur'dan

    Siyasî geniş daireleri merakla takip etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.