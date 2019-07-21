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21 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Fotoğrafta Yaşa Takılanlar

Adnan NACİR
21 Temmuz 2019, Pazar
Bugünlerde bir cep telefonu uygulaması kullanarak elde edilmiş muhtemel yaşlılık hali fotoğrafını paylaşmak moda oldu.

Kimin ne işine yarar demeyin. Şimdilerde yayın hayatına veda etmiş olan Flash TV’de bir zamanlar kayıp insanları bulma programını sunan Yalçın Abi vardı. Yalçın Abi, yıllar önce kaybolmuş kişilerin resimlerini kendine has yöntemlerle (saç ve sakalını beyaza boyamak suretiyle) yaşlandırır ve öyle arardı. 

Şimdiki uygulama Yalçın Abi’ninkinden daha gelişmiş tabi. Yapay sinir ağları ve yapay zekâ kullanılıyor. Göründüğü kadarıyla başarılı çıktılar veriyor. Ne kadar çok kişiyi yaşlandırırsa o kadar çok öğreniyor ve daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Ücretsiz sunulan bu uygulama insanın aklına “bir ürüne para vermiyorsanız, ürün sizsinizdir” sözünü getiriyor. Gizlilik ve mahremiyet ihtiva eden bilgilerimizin işlenmesi bu manada ödediğimiz bedel oluyor. Özellikle yaşlandırma programı hakkında “işte arka planda sizden aldığı bilgiler”, “bakın bu programın altından neler çıktı” gibi başlıklarla yazılmış farklı sitelerde pek çok yazı var. 

Tabiî, bu konu yeni değil, Google, Facebook, Whatsapp ve benzeri uygulamaların çoğu açık bir şekilde kişisel verilerimizi işliyor; cihazımızın kamerasına erişiyor, yaşımız, tahsil durumumuz ve coğrafi konumumuz gibi telefonda depoladığımız bilgiler elinin altında.

Dünyevî istikbalimize ait, sadece görünümümüze dair küçük ve ne kadar tutacağı müphem bir tahmin için hayatımızın mahrem kısımlarından bilgiler paylaşmak suretiyle verdiğimiz taviz düşündürücüdür. Kendisine nispeten dünyevî istikbalin bir katre serap hükmünde kaldığı ahiretteki durumlardan Kur’ân bahsediyor, merakla onu dinlemek lâzım. 

Ne diyor Hazret-i Peygamber? “Yaşlılar Cennete girmeyecek” (Yaşlı bir kadın, Peygamberimize (asm) Cennete gidip gitmeyeceğini sorduğunda lâtife kabilinden aldığı cevaptı. Cennete giden herkesin 33 yaşındaki haliyle orada bulunacağı ifade edilmiştir) Cehenneme gideceklerin en son kaygılanacakları meselenin yaş ve görünüm olacağını sanıyorum. 

“Şişmanlar cennete gidemez!”

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir video vardı. Söylentiye göre, aç gözlülük ve oburluğa düşkün olup şişmanlamış kişileri kast ederek, şişmanların Cennete gidemeyeceğini söyleyen bir rahip, şişman bir kadın tarafından konuşma yaptığı sahneden aşağı atılıyor. Yaşlılık ve Cennetle ilgili hadisi düşününce, aklıma, belki de rahibin Cennete gidecek herkesin belli bir fitlik durumunda olacağını iddia etmiş olabileceği geldi. 

Ahir zaman fitness’inden başarılı bir şekilde geçemeyenlerin Cennete gidemeyeceğini söylüyor olamaz mıydı? Neyse ki, sonradan ortaya çıktığına göre rahip böyle bir şey söylememiş ve ona saldıran kadın da psikolojik rahatsızlıkları olan biriymiş. 

F-35 ve Yaş 35

Yaş konusu açılmışken, bugünlerde yaş olan F-35 hatıra geldi. 

Cahit Sıtkı Tarancı’nın meşhur “35 yaş” isimli şiirini uyarlayacak olursak:

F-35’te alınan yolun yarısı gider

Donald Amca ile arefesindeyiz bir ambargonun

Müttefiklik çağımızdaki cevher

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Sokaklarıma radar mı yağdı ne

Benim mi Allah’ım bu S-400?

Neden böyle düşman görünürsünüz

Yıllar yılı dost bildiğim NATO’cular

Gökyüzünü korumanın başka şekli de varmış! 

Geç fark ettim S-400 bulunduğunu 

Su-57 boğar, ateş saçarmış! 

Her yapılan alımın bir dert olduğunu, 

İnsan bu kerteye gelince anlarmış.

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