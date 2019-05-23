Dünya yaşlanmamak için 1 trilyon dolar harcıyor

Global Wellness Institute'un 2018 araştırmasına göre küresel sağlıklı hayat ekonomisinde en büyük harcama kalemini 1,083 trilyon dolarla kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor.

Uluslar arası vergi, denetim ve danışma firması KPMG'nin tatil sektörünün geleceğini incelediği 'Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması', sağlıklı hayat ekonomisinin son yıllarda geçirdiği dönüşüm ve ulaştığı hacimle ilgili çarpıcı sonuçlar ihtiva ediyor.

Rapora göre küresel sağlıklı hayat ekonomisi, 2015-2017 yılları arasında, yıllık yüzde 4.8'lik büyüme oranıyla 4.2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Global Wellness Institute'un 2018 araştırmasına göre küresel sağlıklı hayat ekonomisinde en büyük harcama kalemini 1,083 trilyon dolarla kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor. Bakım ürünlerini 702 milyar dolarla sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri takip ediyor, üçüncü sıradaysa 639 milyar dolarla sağlık turizmi geliyor.

Dünya nüfusu yaşlanıyor

Araştırmaya göre sağlıklı hayat ekonomisini oluşturan kalemler şöyle sıralanıyor: Şahsî bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler: 1,083 trilyon dolar. Sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri: 702 milyar dolar. Sağlık turizmi: 639 milyar dolar.

Önleyici/kişiselleştirilmiş hekimlik ve kamu sağlığı: 575 milyar dolar. KPMG Türkiye'den İlâç ve Sağlık Sektör Lideri Hakan Orhan, "Tüketicilerin tercihleri ve değerleri değiştikçe, firmalar da hizmet ve ürünlerini bu değişimlere göre şekillendiriyor. Dünya nüfusu yaşlanıyor, ortalama hayat süresi uzuyor. İnsanlar daha uzun yaşamak için sağlıklarına, yediklerine, içtiklerine dikkat ediyorlar, spor yapıyorlar. Bunun en büyük delili, sağlıklı hayat ekonomisinin ulaştığı büyüklük" diye konuştu.

Sağlıklı hayat için adım atılıyor

Artan tüketici bilinciyle birlikte değişen kamu politikaları da sağlıklı hayat ekonomisini yön veriyor. İngiltere'de yetkililer, kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi yeni değişikliğe gitti: Şeker vergisi: Nisan 2018'den bu yana içecek firmaları, sattıkları yüksek şeker oranına sahip içecekler için ekstra vergi ödüyor. İngiliz Hazine Bakanlığı, 'şeker vergisinden' yılda 500 milyon Sterlin'in üzerinde bir gelir elde edileceğini öngörüyor. Vergi değişikliğinin ardından pek çok firma, içeceklerindeki şeker oranlarını düşürmeye başladı. Daha küçük porsiyon: Kamu Sağlığı Bakanlığı'nın başlattığı kampanya kapsamında İngilizler kahvaltıda maksimum 400 kalori, öğlen ve akşam yemeğinde ise maksimum 600 kalori tüketmeye teşvik ediliyor.