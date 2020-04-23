Ölüm Hakkında Kim Ne Demiş?

“Meğer dünya bize ebedî yurt değilmiş”

“Aşina olan yabancı, güvenli olan tekinsiz hale geldi. Meğer dünya bize ebedî bir yurt değilmiş, biz de kendi kaderimizin efendisi değilmişiz. O halde keder ve endişemizi yeni bir şeye dönüştürelim. Buradan elimizde yeni bir anlamla, ruhsal olarak büyüyerek çıkalım.

“İyilikle şifa bulalım”

‘Sosyal bulaş’ kavramı, fikir, tutum ve davranış kalıplarının taklit yoluyla bir toplumda yayılmasını ifade eder. Endişe bulaşıcıdır. Ama nezaket ve iyilik de bulaşıcıdır. Her gün en az bir büyüğümüzü, bir dostumuzu arayalım. Birine yardım edelim. İyilikle şifa bulalım.

“Ölümle göz göze gelmek belki uyandırır”

Hoyrat ve vurdumduymaz insanlara çıplak gerçeğin aynasını tutmak lâzım. Ölümle göz göze gelmek belki uyandırır. Böylece sadece kendi hayatlarından değil, başka hayatlardan da sorumlu olduklarını anlayacaklardır. Birbirimize ve bir sorumluluk ahlâkına, her zamankinden çok muhtacız. Benim kişisel önerim, bir toplumsal teyakkuz haline geçilmesi gerektiği. Bunun için televizyonlarda ve şehrin ekranlarında, entübe olup bu kâbustan kurtulanların hikâyelerini dinlemeliyiz. Ürpermeliyiz, bunun bizim ve sev- dilerimizin başına gelebilecek kadar yakın olduğunu hissetmeliyiz.