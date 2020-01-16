Türkiye’nin gerçekleşecek olan “Fikirler gecesi” faaliyetinin bir bölümünde “Hayat bulmak: Ölüm hayatın neresinde ? sorusu tartışılacak.

Türkiye, 30 Ocak 2020 günü “Fikirler gecesi” faaliyetine Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenleyeceği faaliyetlerle katılıyor. 2016 yılından bu yana her yıl Ocak ayının son Perşembe gecesi bütün dünyadaki Institut français’ler, sivil toplum kuruluşları, kültür ve sanat kurumları, üniversiteler ve müzelerin geniş katılımlarıyla düzenlenen “Fikirler gecesi”nin amacı toplumun tüm kesimlerinin fikir liderleri, sanatçılar ve akademisyenlerin katılımları ile belli bir konuda tartışmasını sağlamak. “Fikirler gecesi”nin bu yılki teması ise “hayat bulmak”. Canlı olmanın bütün dünyada bütün yönleri ile masaya yatırılacağı gecede Institut français Türkiye’nin 3 yerleşkesi de değerli konuklarla tartışmaya katılıyor. Konferansı 11 yıl boyunca IFEA’nın Arkeoloji bölümünü yöneten ve halen Fransa Büyükelçiliği’nin üniversiteler ile bilimsel işbirliği ataşesi olarak görev yapan arkeolog Martin Godon verecek. Konferans, 30 Ocak saat 19:00’da İzmir’de gerçekleşecek.

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