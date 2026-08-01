Seyyar neşriyatçı: Muzaffer Arslan

Risale-i Nur Talebelerinden Muzaffer Arslan, 1928 senesinde Erzurum’un İspir İlçesinin Gaziler Köyü’nde dünyaya geldi.

1950 senesinde Risale-i Nurlar’ı İzmir’de tanımıştır. Alsancak DDY’de üç sene çalıştıktan sonra, 1954’de istifa edip ayrılmış. Manisa’da askerlik yapmakta olan Abdullah Yeğin Ağabeyin teklifiyle 1954 başlarında Manisa’ya yerleşmiş. Artık, bu andan itibaren kendi dünyasını, insanların ahiretleri için feda etmeye karar vermiş. Bundan sonra bütün mesaisini Kur’ân ve iman hizmetlerine adamış.

Köy köy Nurları dağıtmıştı

Muzaffer Arslan, seyyar olarak Risale-i Nur dağıtma işine başlayarak, bütün Türkiye’yi il il; kasaba kasaba; köy köy dolaşmaya başlamış. Bütün Anadolu’ya senelerce, bir ömür boyunca iki elinde, iki ağır tahta bavul ile her yerde Risale-i Nurlar’ı neşretmiş, mahiyetini insanlara anlatarak dağıtmıştır. Bütün bunları Hz. Üstad’la veya Üstadın yanındaki talebelerle sık sık görüşerek, istişareyle yapmış.

“En evvel 5. Şua’yı okuyordum”

Muzaffer Arslan, kendi hatırasını şöyle aktarıyor: “Anadolu’da kitapları nazara verdiğimiz kadar Bediüzzaman’ın makamı üzerinde ve ahirzamandaki eşhas-ı mühimme üzerinde duruyordum. Bu sebeple 5. Şua’yı çok okuyordum. Aslında 5. Şua en evvel okunacak mesele değildir; ama ben 1950-60 arasında o zaman her gittiğim yerde onu okuyordum.” Muzaffer Arslan, 2 Ağustos 2007 tarihinde vefat etmiştir. Bu vesileyle Muzaffer Arslan Ağabeyi rahmetle anıyoruz. Mekânı Cennet oldun.