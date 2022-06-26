"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Devlet aklı be yav…

Ahmet BATTAL
26 Haziran 2022, Pazar
Yeni Asya kendi ilkeleriyle baktığı ve kendi gördüğü taraftan haklı olduğu bazı meselelerde iktidara fikren muhalefet edince birileri diyor ki:

“Bilmediğiniz işler var. Reisimiz her şeyi biliyor. O dinsever ve vatansever. Ona itimat edin ve işine karışmayın.” 

Bunun en tipik örneği dış politikada ansızın yapılan U dönüşlerine ve sivil(!?) yol arkadaşlarını terkle başlayan zulümlere sessiz kalanların tavrı. 

Erdoğanseverler bu keskin dönüşlerde liderlerine ayak uyduramayıp oraya buraya savruldukça, baştan beri kenardan seyreden ve içlerine girmeyen bizim gibilere sataşıyorlar. 

Aslında Taha Akyol’un da tesbit ettiği üzere, dostumuz, “zoraki emekli” kıdemli ağır ceza reisi Nimet Demir Beyefendi’nin başına gelen de bu sebeple.

O da Kaşıkçı dosyasının S. Arabistan’a gönderilmesi talebi karşısında “hukuk yönünden” bakarak ve fakat Kaçıkça siyasete açıkça muhalefet ederek kendi doğrusunu ortaya koydu.

Ama Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun hikmetini ele geçiren birileri ona da “hikmet-i hükûmet’i bilmiyorsun, neden hükümetin işine karışıyorsun” dedi ve sorgusuz sürgünle kendince ders verdi.

(Ama gördük ki o “sürgünü kırık”lar Demir’e toslayan yumruk gibi dersini alıp oturdu. Vakti gelince hepimiz göreceğiz.). 

Oysa o hakimdi ve “hukuku bilmesi” gereken taraftaydı ve biliyordu. “Kendi doğrusu” dediğimiz “hukukun doğrusu” idi. 

O doğru, sürekli eğrilip büğrülmekten ve habire dönmekten her doğrusu eğrilen Erdoğan’ın doğrusu değildi elbette. O hâkim, hikmet-i hükümetin de devlet aklının da merkezinde hukukun ve adaletin yer alması gerektiğine inanıyordu. 

Aslında bu “devlet aklı” konusu Türk Aydınlarının kafasını da karıştıran bir konu.

İstikrarlı ve istikametli liberallerden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan bu “raison d’état (devlet aklı)” konusunu sık sık yazıyor. “Dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan dindarlar” eliyle devlete giydirilen yeni vesayet gömleğinin aslında millete giydirilen deli gömleği olduğunu fark ettirmeye çalışıyor. Zira insan haklarının ve demokrasinin ana caddesi bu kavramı doğru anlamaktan geçiyor. 

(“Neredeyse milliyetçi”liğe pastanelerde tav olan bazı eski liberallerin ne dediğini ve ne demediğini ise tahmin edebilirsiniz.) 

“Hikmet-i hükümeti bilmemeliyiz. Bilmeye de çalışmamalıyız” fikri demokrasiye zıt. İktidar olmaya çalışmanın ve olmayı istemenin birinci şartı “devlet bilgisi”ne sahip olmayı istemek ve hak olarak görmek. 

Zaten, çukurdaki Ankara’da, yirmi sene önce Milli Güvenlik Kurulu vesayetinden şikâyet ede ede gelen ama MGK sivil kıyafetle kendi içine yerleşince uyanmak yerine derin devletin yeni vesayetini millete “milli irade” ve “hikmet-i hükümet” hapı olarak yutturmaya kalkan bir AKP iktidarı var. 

O halde hükümetin bildiğini -ve bilmediğini- bilmeyi istemek en çok eski vesayetçi yeni AKP’nin muhaliflerine yakışır. 

Altılı Masanın liderleri Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun ve orada olmayan diğer muhalefet liderlerinin bilmemesi gereken bir bilgide nasıl bir hikmet var olabilir ki. 

Biz, vakti gelip iktidar olduklarında, eğer demokrasinin gereğini yapmazlarsa, “hikmet-i hükümet perdesinin ardına sığınma, TBMM’yi aktif hale getir ve gerekirse gizli oturum yap ama her şeyi orada konuş” diyerek bugünün muhalefetine de muhalefet edeceğiz. Söz.

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reform değil aldatmaca

    Keyfî kararlarla gençlerin hayatı mahvedildi

    Deprem sonrası kolera korkusu

    Sonbaharda ekmek 7 lira olabilir

    İsrail yine katletti

    Sağlıkta şiddet yasa çıkararak önlenmez

    KYK kredisi alanlar pişman

    1 kilo kirazla 1 litre mazot alamıyoruz

    Özel üniversiteler de zamlandı

    Sıra şirketlerin dövizine mi geldi?

    6’ı masanın hedefi bir günde hükümet

    Şekere yüzde 67 zam

    Bangladeş'te son 100 yılın en büyük sel afeti

    Suriye'nin kuzeyinde imha edildi

    Yaz Kur'an kursları heyecanı başlıyor

    Savaş, 12 milyondan fazla Ukraynalıyı yerinden etti

    Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı

    Gözler G7 zirvesine çevrildi

    Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

    İstanbul sular altında kalabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahmut Hocaefendi: “Herkes helalleşmeli”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP gitsin de ne olursa olsun mu?
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı be yav…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Reform değil aldatmaca
    Faruk ÇAKIR

    AB’den uzaklaşmak kime yarar?
    Mehmet KARA

    Karne kırıklarla dolu
    Rifat OKYAY

    Ahiret işlerinde nankörlük olur mu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ramazan Çalışan

    Kader ve cüz-i ihtiyârî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.