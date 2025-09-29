"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Diplomasız ve diplomatsız diplomasi

Ahmet BATTAL
29 Eylül 2025, Pazartesi
Resmiyet resmî olmak yani işleri yazılı usule göre yürütmek demektir. Resmî örfînin zıddıdır. Zira resmî olan aynı zamanda yazılı kurala da uygun olan demektir. Örfî olan ise kolaylıkla keyfî’ye dönüşebilen demektir.

Devlet ciddiyeti açısından resmiyet kıymetli bir şeydir. Yazı arşivdir. Arşiv gelenektir. 

Büyüklük gelenekle olur, geleneği muhafaza etmekle büyüklük muhafaza edilir. 

Derdik… Hepsi eskidendi!

Şimdi dünya sadece dönmüyor, dönüşüyor, hatta bu yönden savruluyor.

Bilhassa İkinci Trump dönemi ile birlikte ve özellikle uluslararası ilişkilerde esen ABD rüzgârı bütün dünyaya ve diplomasiye tesir ediyor.

ABD’nin zaten adı çıkmış: “tüccar devlet”. 

ABD bir tarihe, maziye ve arşivle büyüyen bir diplomasiye sahip olmayanların ülkesi.

İşte bu ABD, kötü liderlerin ve zenginliğinin ve gururunun tesiriyle dünyayı da kendisine benzetiyor. (Tek istisna galiba AB üyesi ülkeler ve çok taraflılık esasına dayalı AB diplomasisi).

Başka ülkelerin ve liderlerin gelenek yıkıcı tavırları da ABD’nin bu tavrına eşlik edince, insanın, “ne oluyor bu dünyaya, başı mı dönüyor” diyesi geliyor. 

Diplomasinin kendine has alışkanlıkları ve nezaketleri terk edilmiş durumda. 

Bu yeni diplomasi görünüşte daha şeffaf ve samimi. Herkes her aklından geçeni dilinden de kolaylıkla çıkarıveriyor.

Ama hayır. 

Hakikatte diplomasi zaten samimiyet gerektirmeyen bir şey iken nezaketsizlik de buna eklenince “netice alma sanatı” sanat olmaktan çıkıyor. Düello alanı haline geliyor.

İşte örnek:

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta iken Fox News’e verdiği röportajda, Trump’ın seçim sürecinde verdiği sözleri hatırlatmış ve “Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır.” demiş.

Erdoğan’ın bu sözleri Fox News’in bir diğer yayınında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya sorulmuş. 

Rubio da açmış ağzını…

“Liderler istediklerini söyleyebilir, ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor. Hepsi Trump’la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar”.

Okuyan ya da dinleyen herkesin rahatsız olacağı bir üslupsuzluk.

Ama sebebi de belli. Başka bir üslupsuzluk. 

Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan kişilerin davranışına “politik davranmak” deniyor. Tamam, bu yanlış.

Diplomatik dil kullanmak ise söyleyeceklerini ölçüp tartarak ve zarf-mazruf kabında kılıflayarak söylemek demek. Ve bunda bir yanlışlık yok. 

Zira bir taraf dilini kınından kılıfsız çıkarınca diğeri de yılan diliyle karşılık veriyor. 

Zaten zehirli olan ve hakka değil kuvvete dayanan milletlerarası ilişkiler bu tür güç gösterileriyle daha da zehirleniyor. 

Bunun bir adım ötesi, dünyanın bir yerinde yanlış anlaşılmaya müsait bir tek kelimenin bir kıvılcım çıkarması ve o kıvılcımın da dünyayı yakacak bir ateşe dönüşmesi. (Orman yangınlarını bilmek yeterlidir.). 

Bu riskin gerçekleşmesi ise üçüncü dünya savaşı demek. Allah muhafaza.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kontenjanlar boş kaldı

    Kemal Can tutuklandı, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

    Fenerbahçe'de 3 resmi maç sonra 3 puan sevinci

    "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var"

    'Aile hekimliği sistemi çökmüş durumda'

    Selimiye’de restorasyon çalışmaları durduruldu

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    İran’a yönelik BM yaptırımları yeniden başladı

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı!

    Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi

    Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!

    Kütahya-Simav'da 5,4 ve 4 büyüklüğünde iki deprem - AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

    ABD-Arizona'da şiddetli yağışlar sellere sebep oldu: 4 kişi öldü

    Mersin-Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

    “Bir Gün Peygamberimiz (asm) Gibi Yaşayalım” programına büyük ilgi

    Sıcaklar daha da düşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kontenjanlar boş kaldı
    Genel

    Uzmanlar Konya'da Filistin'i konuştu - Atik: Siyonizme karşı ortak reçeteler üretelim
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.