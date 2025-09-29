"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Okullar açılmışken

Rifat OKYAY
29 Eylül 2025, Pazartesi 00:03
Şu dünya hayatının en tatlı, en şirin hallerinden birisi de; mektepli olmak, okula gitmek, okuma gayreti ve isteği içerisinde olmaktır.

Rabbimizin “Oku!” emrinin yerine getirilebilmesi için okula gitmek ne güzel bir emire uymaktır. En azından bir eğitimin, bir okuma âdet ve terbiyesinin dairesine girmek ne kadar saadetli, mutluluk verici bir durumdur.

Esas meselemiz ise bu terbiye ve talim yeri olan okullara yolladığımız çocuklarımızdır.

İlk işimiz, okula başlama zamanı gelen çocuklarımıza çok ilgili olduğumuzu; onların okula gitmelerinden memnuniyet ve sevinç duyacağımızı, hatta onları alkışlayacağımızı göstermektir.

Eğer çocuklarınızda bir istek ve arzu yoksa, okula gitmekten çekiniyorlarsa, onlarla; onların seviyesinde bir arkadaş gibi konuşmamız ve bu menfî hallerinin giderilmesine çalışmalıyız.

Onların gönlünde ve gözünde o mesele neyse, biz de aynen onlar gibi düşünüp davranmalıyız. Çocuklara yaklaşırken çocuk gibi olmanın, onlarla birlikte çocuklaşmanın tam zamanıdır. Okulların açılması fırsat bilinmeli ve çocukların sevebileceği müsbet, faydalı hallere bürünerek onların rahatlaması ve okulu benimsemeleri sağlanmalıdır.

Okul idarecileri ile görüşerek çocuklarımızın ibadet edebilecekleri, Allah’ı teneffüslerde de olsa hatırlayabilecekleri mekânların olup olmadığı sorulmalı; eğer yoksa bu ibadetleri yerine rahatlıkla getirebilmek için mekânların sağlanması gerekiyorsa yazılı olarak okul idaresine veya bir üst makama bildirilmelidir.

İşin doğrusu ve yapılması gereken en önemli şey ise çocuklarımızla evlerimizde ne kadar ilgileniyorsak okuldaki durumlarını da takip etmek durumundayız. Yoksa çok acayip ortamda çocuklarımız avucumuzdan uçar gider.

Her işte olduğu gibi çocuklarımızı terbiye etmek de bilgi istiyor, emek istiyor, takip istiyor. Mükâfatlandırmak ve tebrik etmek de istiyor.

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kontenjanlar boş kaldı

    Kemal Can tutuklandı, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

    Fenerbahçe'de 3 resmi maç sonra 3 puan sevinci

    "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var"

    'Aile hekimliği sistemi çökmüş durumda'

    Selimiye’de restorasyon çalışmaları durduruldu

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    İran’a yönelik BM yaptırımları yeniden başladı

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı!

    Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi

    Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!

    Kütahya-Simav'da 5,4 ve 4 büyüklüğünde iki deprem - AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

    ABD-Arizona'da şiddetli yağışlar sellere sebep oldu: 4 kişi öldü

    Mersin-Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

    “Bir Gün Peygamberimiz (asm) Gibi Yaşayalım” programına büyük ilgi

    Sıcaklar daha da düşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kontenjanlar boş kaldı
    Genel

    Uzmanlar Konya'da Filistin'i konuştu - Atik: Siyonizme karşı ortak reçeteler üretelim
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.