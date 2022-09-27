Keyfiyetli adalet mi keyfîlik mi?

Bir okuyucumuz Pazar günkü yazımızın altına denetimli serbestlik uygulamasında süregelen keyfîlik hakkında bir yorum yazdı.

Konu dikkatimizi çekti ve bir parça araştırdık. İlginç bilgilere ulaştık.

Halen cezaevlerinde bulunan yüzlerce insan denetimli serbestlik hakkından yararlanabilmek ve böylece cezaevinden daha erken çıkabilmek için bulundukları cezaevlerinden naklen başka bazı cezaevlerine geçmek istiyorlarmış.

Nakil alıp da “bu tür” cezaevlerine gidebilenler Allah’ın şanslı kulları oluyormuş.

Adalet namına yüz kızartıcı bir durum.

Adalette keyfiyet kalite demektir. Keyfiyet keyfîliğe engel olmakla olur.

Adalette eşitlik, aynı zamanda, eşit şekilde uygulanması mümkün olan bütün kuralların herkese eşit şekilde uygulanması demektir.

Denetimli serbestlik denilen şey sadece bir hak değil, aynı zamanda bir fırsat. Mahkûmun cezaevinde geçirdiği süredeki haline bakılarak bu fırsattan faydalanmasına ya da faydalanmamasına karar veriliyor.

Yani kişiye özel ve sübjektif yönü var.

Ama denetimli serbestlik hakkının sınırları ve kapsamı cezaevinden cezaevine değişmeli mi? Cezaevine özel bir yönü olmalı mı?

Elbette hayır.

Peki, var mı?

Bu sorunun cevabını Adalet Bakanlığı verebilir. Ama neredeyse hiçbir kayda değer istatistik yayınlamadığı için keyfîliğin varlığını ya da yokluğunu tesbit etme şansımız yok.

Ama birileri her nasılsa Adalet Bakanlığının elinde olan ve yayınlanmamış olan bazı önemli bilgileri “gazetecilik başarısı” ile alıp yayınlama hakkına ve imkânına sahip olabiliyor. (O birileri bir zamanlar başka gazete çalışanı idi, şimdi başka bir gazete çalışanı. O da ayrı bir keyfîlik.).

Bu tür “özel haber”ler daha sonra başkalarınca da alınıp kullanılıyor ve anonimleşiyor.

15 Temmuz 2022’den kısa süre önce yayılan bu türden bir anonim habere göre Türkiye’de FETÖ/PDY kapsamındaki yargılamaların o güne kadarki genel seyri şöyle olmuş:

675 bin 36 kişi hakkında işlem yapılmış.

85 bin 394 kişi beraat etmiş.

116 bin 702 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş.

320 bin 32 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiş.

115 bin 714 kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma süreci devam ediyor.

Beraatin genellikle erken gelen bir netice olduğu nazara alınınca 115 bin kişilik son grubun önemli kısmının -bu gidişle- mahkûm olacağı tahmin edilebilir.

Bilhassa siyasi suçlarda kararların sübjektifliği konusunun elbette “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülü kullanılarak yapılan ceza yargılamalarının sübjektifliği ile de ilgisi var.

O davaları gören ağır ceza mahkemelerinin bazılarının “iyi şöhretini” ve bazılarının da “kötü şöhretini” duymayan kalmamıştır.

Bu durum da bu yargılamaların hukuka uygun değil de iktidara ya da keyfe uygun olmasından kaynaklanıyor.

Bazı ağır ceza mahkemesi başkanları (ve üyeleri), o davalarda “…öcü”lere karşı şahin kesilirken bazıları “bu kadarını da yapmayalım” diyerek “daha makul” hukuksuzluklar yaptılar.

Bütün bu olan biteni, Türkiye’yi izleyen Batılı gözlemciler de görüyorlar ve notlandırıyorlar.

Türkiye’nin uluslararası ölçeklerde her sene beş on sıra geriye gidişinin arkasında asıl bunlar yatıyor.

Bakanlık rakamları gizlese de durum böyle…