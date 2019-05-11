Kumpassan Genel Müdürlüğü

TRT=RTE olalı beri TRT’yi izlemiyoruz.

Hoş, başka kanalları da izlediğimiz söylenemez.

Ama sağ olsunlar bazı dostlar ve bilhassa bazı genç dostlar izlediklerini bize ulaştırıyorlar. Böylece haberdar oluyoruz.

Biri de şu: TRT’nin yakın tarih ya da yakın gelecek dizisi Payitaht Abdülhamid’in dün akşam yayınlanan bölümünün önceki günlerde yayınlanan reklâmlarında diziden şu cümlelere yer verilmiş:

“Gidin o eski vekilleri bulun. … Gül ağacına su veririz. Lâkin su hem güle yarar hem de dikene. Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya niyet etmişlerse, sonunda mutlaka budarız.”

Bu cümlelerin güncelle elbette hiçbir alâkası yok ve olamaz. Tarihten bahsediyor. Günümüzden ve olacaklardan değil elbette!

O halde rahat rahat bazı sorular soralım (Nasılsa kimse yanlış anlamaz:):

Siyaset ısınıyor, bu belli. Acaba bu sıcaklık düşman kesmekten geçip kardeş katline fetva verecek bir noktaya doğru mu geliyor?

AKP kaynıyor, bu da belli. Acaba Gül’ü ve parti içi muhalefeti diken gibi görenler kimler?

Budama ne demektir ve ne maksatla yapılır? Dikeni var diye budanınca gül ağacı kurur mu yoksa daha gür mü büyür?

Gülü budama ya da tırpanlama emrini kim veriyor ve bu vazifeyi kimler yapacak?

Bu dizinin senaryosunu böyle yazanlar bunun için bir yerlerden talimat mı alıyorlar? Evet ise kimden ve nereden?

İstanbul Cumhuriyeti’nin iktidar kavgasının ardında kimler var?

İstanbul Cumhuriyeti’nin bütçesinin 47’de birini cepleyen ve mensuplarına cenneti pahalı satan resmî cemaatlerin ipinin ucu nerede?

Cemaatmiş gibi hava atan resmî sakallı, resmî sakalsız, kaytan bıyıklı, badem bıyıklı, bıyıksız, kemiksiz, omurgasız, kallavi … şişme adamlar, kardeş katlinde istihdam edilmek üzere hangi dizideki hangi sarayın hangi damadının eliyle yönetilip yönlendiriliyor?

Acaba bir kısım İstanbul Nurcuları’nı toparlayıp bohçalayıp saraya taşıma vazifesini gönüllü üstlenmiş olan “yüce şahsiyet” de bu saray damadının yancısı sıfatıyla bu işin içinde mi?

Birileri birilerini, yan bahçedeki gülü ve dikenini hedef gösterip kamikaze dalışına mı zorladı?

Güzel ülkemiz bundan üç beş sene önceki “tv dizisi eliyle verilen talimatla yapılan itibar suikastı” güldemine, bundan üç beş sene sonra yeniden mi dönecek? Cevaplar başlıkta mı gizli acaba?