"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

M. Kemal, laiklik ve savruk dindarlar

Ahmet BATTAL
21 Eylül 2022, Çarşamba
Son yıllarda dikkatinizi çekiyordur: Bazı dindarlarda “yeniden laiklik” isteği var. Bu istek, o dindarların, yeniden M. Kemal dönemine dönmeyi istemelerine de sebep oluyor.

M. Kemal’in “laikliği getirmek”le çok doğru bir iş yaptığını söylüyorlar. Hatta dışarıdan bakan kendilerini Kemalist sanır.

Belli ki bu fikirleri, öğretmeye ve öğrenmeye dayalı sahih tarih bilgisinden değil, sevdirmeye ve nefret ettirmeye dayalı resmî tarih bilgisinden besleniyor. 

Üstelik bu teklifleri daha ziyade tepkisel.

Yani AKP’nin dini siyasete alet etmiş ve böylece dine zarar vermiş olduğunu görüyorlar. Dini siyasette kötüye kullanmanın laikliğe de aykırı olduğunu ve laiklik ilkesinin aşınmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. Çare olarak “laikliği yeniden tesis etmek gerektiği” sonucuna varıyorlar. 

Buraya kadar tesbitleri ve belki teklifleri doğru.

Ama bu noktadan itibaren ciddi bir savrulma içine giriyorlar.

İstedikleri laikliği M. Kemal’in getirdiğini ve sonra zaman içinde birilerinin aşındırdığını ve son olarak AKP iktidarının “iyi gidişat”ı tamamen raydan çıkardığını düşünüyorlar. 

O yüzden de bu savruk dindarlar iç geçirip “keşke M. Kemal yeniden gelse de laikliği yeniden kursa” diye hayıflanıyorlar. 

Oysa bu tam bir yanılgı. Tam bir denize düşüp yılana sarılma hali. M. Kemal’i ve onun laikliğini yanlış tanımalarından kaynaklanıyor. 

(Gariptir, CHP’de tutunamayan eski CHP’liler de AKP iktidarını laiklikten taviz vermekle suçlamaya devam ediyor.)

M. Kemal’in laikliği din ve vicdan hürriyetini reddediyordu. Onun laikliği sivil toplum eliyle dindarlık gayretlerine asla izin vermiyordu. Zira onun laikliği dini siyasetin ve devletin tekeline almıştı.

Yani o bir laiklik filan değildi. O düpedüz bir “din devleti” projesi idi. (Diyanet İşleri Başkanlığı’nın o günlere ait hikayesine ve duruşuna bakan her şeyi anlar. M. Kemal’in fetvacı hocalarını unutmamak lazım!). 

Zira o laiklikte din devletin tekelinde idi. Devlet ve iktidar sahipleri dini kendi iktidarlarını pekiştirmek için tepe tepe kullanıyordu. 

Bugünkünden fark yok muydu? Elbette vardı: 

O günlerde, toplumsal dinî motifler de diyebileceğimiz şeair tahrip ediliyor, yasaklanıyor ve böylece dinin hem kamusal alanda ve hem de sosyal alanda görünür olması engelleniyordu. Din vicdanlara hapsediliyordu. 

Bugün ise görünüşte başörtüsü serbest; başı örtülü polis de var vali de. İmam da var hatip de. Okulu da var üniversitesi de. Ama hatibin hutbede ne şekilde hitap edeceğine “o devlet” karar veriyor. Azıcık dışına çıkanın vay haline. 

Azıcık “muhalifim” diyene, hele başı da örtülü ise hayat zehir ediliyor. 

Üstelik bunu devlet partisinin başı örtülü maaşlı troliçeleri de destekliyor. 

Yani AKP’nin çarpık “din devlet ilişkileri” anlayışı ile tek parti dönemi CHP’sinin çarpık din-devlet ilişkileri anlayışı arasında esaslı bir fark yok. 

O gün uygulanan demokrasisiz laiklik, dinî görünürlük konusunda dik durabilen muhalif dindarlara karşı gerçek bir zulüm aracı idi. Hatta onlara “rejim muhalifi” diyordu. 

Bugünün demokrasi kılıfı altında yürüyen ve din ve vicdan hürriyetini reddeden laikliği ya da laikliksizliği de iktidara tabi olmayı reddeden dindar muhaliflere karşı bir zulüm aracı. 

Arada esaslı bir fark yok. 

O halde yağmurdan kaçıp doluya sığınmaya da gerek yok. 

Çare tam demokrasi. Çare din ve vicdan hürriyetini tam tanımak. Çare dini devletin tasallutundan kurtarmak. Çare dini dindar görünen siyasetçinin kontrol alanından çıkarmak. Sivilleştirmek. Sivil alanı güçlendirmek ve sivil olanın samimiyetine güvenmek. 

Çare laiklikse batı tipi laiklik. M. Kemal tarzı olanı değil. 

Not: Bu yazı o savruk dindarları uyandırmak ve kendilerine yapılan yutturmacayı fark etmelerini sağlamak içindir. Alınız, yüzlerine serpiştiriniz. 

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi

    İsrail'le ilişkiler tamgaz

    'Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunu kabul etmeyeceğiz'

    Almanya'dan Rusya'ya referandum tepkisi

    Faruk Fatih Özer'in tutukluluk kararı onaylandı

    Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya fırtına uyarısı

    "Kovid-19 salgını bitti" sözü tepki çekti

    Kuraklık küresel dert haline geldi

    Havalar soğuyacak

    Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

    Avrupa Konseyinde gündem Türkiye

    Bizi parlamenter sistemle taçlandırın

    Barışın gelmesi için dua ediyoruz

    Fahiş okul servisi ücretine tepki

    1 milyona yakın kişi daha icralık oldu

    Nijerya'da 100 bin kişi evsiz kaldı

    DGM: Acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

    Denizli'de midibüsle tır çarpıştı: 17 işçi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Brüksel’den Şanghay’a...
    Ahmet BATTAL

    M. Kemal, laiklik ve savruk dindarlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail'le ilişkiler tamgaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi
    Faruk ÇAKIR

    Alkışlanacak projeye alkış
    Genel

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Nezihane, nazikane, kavl-i leyyin
    Muhammet ÖRTLEK

    Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Tartışmaları-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.