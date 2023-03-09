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9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Tenkit hakkı bakidir ama tecillidir

Ahmet BATTAL
09 Mart 2023, Perşembe
Reylerimizle ve bilhassa fikirlerimizle bir siyasi partiyi veya ittifakı desteklememiz vatandaşlık hakkıdır ve vazifesidir.

Yeni Asya camiası ve gazetecileri olarak “partiler üstü” kalmamızın gerekliliği, bir partiyi ya da ittifakı hak namına desteklememize mani değildir. Diğerlerini düşman olarak görmediğimize ve görmeyeceğimize göre bu tercihimiz sadece bir tercihtir. 

Desteklemeye karar verdiğimiz bir siyasi partiyi veya ittifakı “pazarlıklı desteklemek” bize uymaz. Biz, siyasette kişi ya da grup menfaati üzerine hareket etmenin yanlışlığına inanırız. Bize göre aslolan milletin ortak menfaatidir. Bu menfaat herkese göre değişebilir. Ama “ortak menfaat” olduğu yolundaki ideal ve anlayış değişmez. 

Bir partiye “şartlı destek” vermek mümkün olabilir ama destekleyeceğimiz parti veya ittifak muhalefette ise bu “destek şartı” daima o partinin fikirleri veya iktidar olduktan sonraki icraatı ile ilgili olacaktır. Aksi halde bu bir pazarlık olmuş olur ki yukarıdaki prensibe zıttır.

Tenkit etmeye gelince;

Elbette hak namına yapılacak her tenkit, hakikatin ortaya çıkmasına vesile olur ve kıymetlidir. 

Ama vaadlerini henüz icraat aşamasına geçirmemiş bir parti ya da ittifakın olsa olsa sadece vaadlerinin eleştirilmesi mümkün olur. 

Ve bu açıdan bakıldığında bir prensip daha devreye girer: 

“Her söylediğin hak olmalı. Ama her doğruyu her zaman ve her yerde söylemek doğru değildir.” 

Zira kelamdan murat tesir etmesidir. Tesir için birinci şart muhatabın tesire açık ve alıcı olmasıdır. 

Bu sebeplerle, bizler, Yeni Asya yazarları, “tek adam rejimi”nin bitmesine katkı yapabilecek vasıftaki seçmenin tereddüde düşmesine sebep olabilecek türden eleştirilerimizi seçimden sonraya saklayacağız.

Kimse merak etmesin. Millet İttifakı iktidar olduktan sonra da “doğruları doğru yerde ve doğru zamanda söylemek” prensibini tatbik edeceğiz.  

Bu maksatla gerekirse köşemizi ya da manşetleri kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bizler “çantada keklik”ler değiliz. 

Nitekim herkes bilir ki Yeni Asya gerektiğinde Demirel’i veya Adalet Partisi ve Demokrat Parti geleneğinden gelen diğer siyasileri -hem de manşetten- tenkit edebilmiştir. 

Zira Yeni Asya’nın siyasette kendi prensipleri, hedefleri ve kırmızı çizgileri var. 

Yeni Asya bir parti değil. Bir partinin sahibi veya kayıtsız şartsız destekçisi ya da alkışçısı da değil. Ama herkes gibi Yeni Asya’nın da bir siyasi tercih yapma hakkı var. Ve yıllardır bu hakkı isabetli biçimde kullanıyor. 

Bu sebeple seçime kadar geçecek sürede “siyaset yapmayın, tarafsız olun” ya da “tarafsız kalın” demeye kalkacak olanlara verilecek cevabımız belli.  

Hem tercihimizi savunamayacak durumda mıyız ki merak edene kararımızı bildirmekten çekinelim. 

Aksine, bizler üç kuruşluk dünya menfaati için reyini satılığa çıkaran kişiler ya da gruplar gibi değiliz. 

Biz uzun vadeli düşünüyoruz ve tercihimiz net. Demokratların şimdi iktidar ortağı olması demek, şartlar olgunlaştığında toparlanıp tek başına iktidar olup ülkeyi düze çıkarması demektir. 

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