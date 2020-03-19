"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yalancı çobanın beka meselesi

Ahmet BATTAL
19 Mart 2020, Perşembe 00:08
Herkes “bizde ve başka ülkelerde salgın ne durumda” diye bakıyor.

Ama biz başka bir yöne daha bakıyoruz: 

Hangi ülkenin vatandaşı hangi ölçüde sağlam bilgiye hangi hızla ulaşıyor? 

Bu bilgileri hangi temel değer yargılarıyla işliyor? 

Bu işlemlerden hangi doğru sonuçlara ulaşıyor? 

Gerçekten güncel meseleler ve bilhassa salgın sebebiyle, bütün dünya, sağlam haber ihtiyacının zirvesinde. Bugüne kadar böyle yüksek bir zirveye de hiç çıkmamış. 

Ve iletişim teknolojisinin geldiği noktada maalesef “yalan haber” de zirve yapmış halde. 

İnsanlar neye inanacağını ve kime güveneceğini şaşırmış durumda. Devletler de güveni kaybetmiş. 

Bu kötü duruma en büyük katkıyı elbette devletlerin haber ve yayın kanalları yaptı. Ama bu mesele tüm devletlerin değil, kötü yönetilen ülkelerin meselesi. 

Yalancı çobanın hikâyesini bilirsiniz.

Koyunların başında sıkıldıkça “sürüyü kurtlar bastı, yardıma koşun” diye köyü alarma kaldırmış. 

Bir, iki, … derken insanlar her seferinde kandırıldıklarını gördükçe alarmı ciddiye almaz olmuşlar. 

Bir gün sürüyü gerçekten kurtlar çevirmiş ve çoban da yine köylüden yardım istemiş, ama köylü “bu haşarı çoban yine bizimle dalga geçiyor” diyerek alarmı tınlamamış. 

Sonra, tahmin edeceğiniz gibi, olanlar olmuş!

Birçok ülkede devletin haber kanallarının durumu maalesef “yalancı çoban” durumu. 

Bu yalancı çoban şimdi corona ile test ediliyor. 

Ama asıl problem “beka meselesi”nde kendisini gösterecek. 

İkide bir mühim olan ya da olmayan iç dış meseleler için “beka meselesi” diyen bir hükümet ve medyası, bu beka işinin insanların zihninde hafiflemesine ve önemsizleşmesine sebep olmuş olabilirler. 

“Gerçekten beka meselesi” sayılacak bir konu ile karşılaştığımızda, milletin “yalancı çoban işte, ne olacak, yatalım kulağımızın üzerine” demesi en büyük riskimiz. 

Çobanlık ciddiyet ister. Ama devlet yönetmek daha büyük ciddiyet ister.  

Hele böyle zamanlarda.

Az konuşmak, ama doğru konuşmak şart. 

Malûm, “her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir”. 

Okunma Sayısı: 458
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tedbiri de morali de sağlam tutalım

    İtalya'da ölü sayısı 3000'e yaklaştı

    Virüsten nasıl korunuruz?

    Maskelere eczane ve reçete zorunluluğu

    Türkiye'de koronavirüsten 2. ölüm yaşandı: Vaka sayısı da 191'e yükseldi!

    103 yaşında şifa buldu

    Kovid-19, dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Koronavirüs tebirleri açıklandı: 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda neler var?

    20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

    İdlibli 2 aylık Abdurrahman bebek ve ailesi yardım bekliyor

    'Koronavirüsle Mücadele Toplantısı'nın ardından Erdoğan'dan açıklamalar

    Marmaris'te endişeli bekleyiş devam ediyor

    İtalyan profesörden Kovid-19'a ilişkin uyarı ve tavsiyeler!

    'Ekmeksiz kalınması söz konusu değil'

    Sınırdaki bekleyiş 20. gününde

    Otomotiv sektöründen 'koronavirüs' değerlendirmesi

    "İtalya'dan size 1 mesajımız var"

    Almanya'da Türk kolonyasına yoğun talep

    Vuhan'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’den bu hale
    Rüstem GARZANLI

    İlâhî bir ikaz: Koronavirüs!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Ve koronavirüs dersi...
    Süleyman KÖSMENE

    Duâya çağrı
    Ahmet BATTAL

    Yalancı çobanın beka meselesi
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Korona da ilâhî ikaz!
    Risale-i Nur'dan

    Akılları hayrette bırakan, İlâhî bir makine: Mikrop
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’yi tehdit eden paşalar
    Mikail YAPRAK

    Kur’ân medeniyeti ve koronavirüs

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.