Türkiye’de yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin canlı doğumun olduğunu söyleyen El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, “Her 10 bebekten 1’i erken doğuyor. Her gün yaklaşık 330 bebek prematüre olarak dünyaya geliyor” dedi.

Zamanında doğan bebeklerin, doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirilmeleri ve altı ay yalnızca anne sütü almalarının önemine vurgu yapan El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, prematüre bebekler için bu doğal sürecin yaşanamadığının altını çizdi. Okay şöyle devam etti: “Bunun bir tek yolu var o da; annelerinin sütlerini hijyenik ve bu iş için üretilmiş süt poşetlerine sağarak hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine teslim etmesi. Süreci zorlaştıran şu ki; bu poşetler sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmamakta ve aileler açısından da ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Haber Merkezi

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