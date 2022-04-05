16 ülkenin nüfusundan fazla çocuk kayboldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de kaybolan çocuk sayısı son 9 yılda 3 kat arttı.

Konuyu gündemine alan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Çocukları biz kaybediyoruz. 2016’dan beri TÜİK verileri açıklamıyor” dedi. TÜİK verilerine göre 9 yılda kaybolan çocuk sayısı 104 bin 531. Buna göre yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuk kayboluyor. CHP’li Tekin, “Çocuklar kaybolmuyor, biz kaybediyoruz” diyerek, “Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket, başına ne geldiğini bilememesidir. 2016 yılından beri TÜİK verileri açıklamayı bıraktı. Ülkemiz adına bundan daha büyük felaket olabilir mi?” ifadelerini kullandı. Sözcü’nün haberine göre, Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “TÜİK verilerine göre, yalnızca 2008-2016 yılları arasında 16 ülkenin nüfusundan fazla çocuk kaybolmuş. 2016- 2021 yılları arasında kaç çocuk kayboldu, bu çocukların kaçı bulunabildi? Bu ülkeyi yönetenler çocuklarımızın canını koruyamayacak, şiddete, suça maruz kalan çocuklarımızın yanında olamayacaksa ne işe yarıyor?”

Haber Merkezi