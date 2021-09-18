'3. doz aşıya gerek yok'

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin bağımsız danışma kurulu, koronavirüsü aşılarında takviye dozların nüfusun geneli için onaylanmasına karşı çıktı; ancak 65 yaş üstü Amerikalılar’a uygulanması yönünde oy kullandı.

Danışma kurulu, 16 yaş ve üstü Amerikalılar için güçlendirici dozların onaylanmasına ezici bir çoğunlukla karşı oy kullandı ve Biden yönetiminin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozlarını gelecek hafta kullanıma sunma planının önüne geçmiş oldu. Ancak, ağır koronavirüsü enfeksiyonu riski ve ilk aşılardan sonra bağışıklığı azalma olasılığı daha yüksek olan yaşlı Amerikalılar’a üçüncü doz uygulanması için, danışma kurulundan tavsiye kararı çıktı. Kurulun birçok üyesi, Pfizer ve FDA tarafından sunulan verilerin eksik olduğunu ve 16 yaş üstü kişiler için onay talebinin fazla geniş kapsamlı olduğunu savunarak, üçüncü doz planını eleştirdi. Çoğu uzman, takviye dozların genç yetişkinler için henüz gerekli olmadığını söyledi.

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