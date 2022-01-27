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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

80 bini aşkın yeni vaka tespit edildi

27 Ocak 2022, Perşembe 19:34
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 83 bin 225 oldu.

Hava şartlarını bahane edip aşıyı ertelemeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında aşının zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bu havada aşı? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında COVID-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli'' ifadelerine yer verdi.

Etiketler: yeni vaka
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