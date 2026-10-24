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24 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Aile kalesi tehdit altında-3: Evlilik, tozpembe bir hayat değildir!

Said YÜKSEKDAĞ
24 Ekim 2026, Cumartesi
Bu dünya hizmet yeridir ve imtihan meydanıdır, mükâfat yeri değildir.

Bu yüzden insanoğlu türlü türlü imtihanlara maruz kalmaktadır. Bu dünya çok gaddardır ve çok mekkardır. Bir üzüm tanesini yedirir ardından bin tokat vurur, aldığımız o cüz’î lezzet de harap olur gider. İşte evlilik hayatı da öyledir. Evlilik hayatı mükemmel, kusursuz, dört dörtlük, tartışmanın olmadığı, her şeyin güllük gülistanlık olduğu hiç kimse yoktur. Çünkü insanın kendisi günahsız ve kusursuz değil ki evliliği de kusursuz olsun. Hem evlilik hayatı sadece mutluluktan ve tozpembe hayattan ibaret de değildir. Hastalıklar, belalar, musibetler, geçim derdi gibi sıkıntılar illa ki olacaktır. 

Zorlu imtihanlara maruz kalan aileler bunun şuurunda olmalı ve Cenab-ı Hakkın rızasını esas alarak hareket etmelidir. Aile bağları sıkı olmalı, her hâl ve şartta bir ve beraber olmalı, dayanışma içerisinde olarak zorlukların üstesinden birlikte gelebilmelidir. Yoksa en ufak bir sıkıntıda kaçıp gitmek, yuvayı dağıtmak ehl-i imana yakışmaz. Burada kadınların sorumluluğu erkeğe nazaran daha fazladır. Çünkü yuvayı dişi kuş yaptığı gibi koruyacak olan da yine dişi kuştur. Kadın, şefkat kahramanı olduğu için kocasına ve evlâdlarına şefkat ve merhamet göstermelidir. Şefkatle değil de kin ve adavetle mukabele eden, emniyeti bozan yani aksi hareket eden kadınlar ise ya fıtratı bozulmuştur ya da aile hayatını mahveden kötü akımlardan etkilenmişlerdir. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri “Aile hayatında en mühim nokta budur ki; kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa; aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîr ü zeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî arkadaşını kurtarsın.”1 buyurarak kadınların sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu, aksi takdirde aile hayatının darmadağın olacağını vurgulamıştır. Yani kadın kocasından fenalık yahut sadakatsizlik gördüğü zaman kocasının inadına sadakatini ve emniyetini bozarsa o yuva, yuva olmaktan çıkacaktır. 

Kadınlar bu durumda ne yapmalı? Kadın, kocasını inhisar altına alamayacağının ve kocasının malına, evladına kısaca her şeyine muhafaza memuru olduğunun bilinciyle sâliha bir eş olmaya çalışmalıdır. Her dâim sabretmeli, dua etmeli ve kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki ebedî arkadaşı olan kocasını kurtarabilsin. Buna mukabil kocası da yuvasını kaybetmemek için sâliha hanımını örnek alır, günahlara karşı sabreder ve o da sâlih biri olur. Sâlih olmakla birlikte kocalık vazifesini hakkıyla icra etmeye çalışmalı, yuvanın huzurunu kaçıracak ve evliliği sarsacak davranışlardan şiddetle kaçınmalıdır.

Peki, kadınlar kendilerine münasip olmayan bir koca kısmet olmuşsa ne yapacak? “Sen nasıl bir adammışsın böyle? Hiç de bana lâyık ve münasib bir koca değilmişsin!” deyip kocasına isyan ederek yuvasını mı dağıtacak? Yoksa kocasını olduğu gibi kabul edip ıslahına mı çalışacak? Bunun cevabını Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri şöyle veriyor: “Şayet size münasib olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşaallah rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da, haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz!”2

Cenab-ı Hak, bizleri doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e layık doğruluğu yaşayan kullarından eylesin. Âmin...

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 323.

2- Age., s. 324.

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