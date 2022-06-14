AB Komisyonu: 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB sağlık bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısına girerken açıklama yaptı.

110 bin doz maymun çiçeği aşısı alımı için anlaşmayı bugün imzalayacağını aktaran Kyriakides, üye ülkelere ilk teslimatların haziran sonunda başlayacağını bildirdi. Kyriakides, şu an için AB ülkelerinde 900 civarında maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, dünya genelinde ise vaka sayısının yaklaşık 1400 olduğunu kaydetti. AB sağlık bakanları toplantısında Kovid-19 salgınındaki durumu da ele alacaklarını söyleyen Kyriakides, gelecek sonbahar ve kış için stratejileri görüşeceklerini, üye ülkelerin varyantlara uyarlanmış yeterli miktarda aşıya sahip olmalarına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini ifade etti. AA

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