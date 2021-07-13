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13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Alışkanlıklarımız değişmeli

13 Temmuz 2021, Salı
Yeni pandemilerin oluşumunu engellemek için sağlıklı hayatın gerektiğini savunan iş insanı Jim Mellon “Üretim ve tüketim alışkanlıkları değişmeli” dedi.

Milyarder iş insanı ve hayırsever Jim Mellon Euronews’e verdiği bir röportajda önümüzdeki yıllarda insanların sağlıklı yaşamak için üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişeceğini söylüyor. İş adamı, ayrıca yaşlıların daha sağlıklı kalacağı formül üzerindeki çalışmaların kısa süre sonra sonuç vermesini beklediğini söyledi. Jim Mellon röportajında şunları aktardı, “Siz ve ben, pandeminin talihsiz bir yan etkisi olan maskelerimizi takmıştık. Peki bu salgın nereden çıktı? Muhtemelen Uzak Doğu’daki yanlış gıda uygulamasından. Bir sonraki salgın nereden gelecek? Muhtemelen Uzak Doğu’da yanlış uygulanan yiyeceklerden. Antibiyotiklerin yüzde 80’i çiftlik hayvanlarına gidiyor ve bu da kontrolden çıkan gerçek bir bakteriyel enfeksiyon riskine neden oluyor ve antibiyotikler işe yaramıyor. Bu yüzden pandemi riskini azaltmak için bir şeyler yapmalıyız. Şu anda hepimizin endişe duyduğu küresel ısınmaya neden olan tüm küresel emisyonların yüzde 20’si yoğun hayvancılıktan geliyor. Yani yoğun bir şekilde hayvan çiftliği yapmamış olsaydınız ve etleri fabrikalarda yetiştirseydiniz, bu emisyona sahip olmazdınız. Emisyonların beşte biri ortadan kaldırılabilir, ki bu harika.”

“Su tamamen yanlış yerlerde”

Küresel gıda endüstrisinin geleceği hakkında bilgi veren Mellon, “Elinizde şeker, tuz, dünyada bu kadar çok hastalık oluşturan tüm kötü şeyler olduğunda, bilirsiniz, bir salgın vardır. Herkes diyabeti bilir ve bunun nedeni yiyeceklere gelen şeker miktarıdır. Şöyle anlatacak olursam, 1980’lerde Çin’de nüfusun yüzde 1’i şeker hastasıydı, bugün Yüzde 13’tür. Yani 13 kat arttı ve tamamen Batı diyetinin ve özellikle şekerin getirilmesinden dolayı. Bu nedenle, şu anda gıda şirketleri birçok durumda insanlara abur cubur satıyor.” Endişelenmemiz gereken küresel kaynaklarımızdan birisinin de su olduğunu belirten Mellon, “Su tamamen yanlış yerlerde. Biliyor musunuz bilmiyorum ama gezegendeki su miktarı dünya var olduğundan beri aynı. Tamamen aynı miktarda su sadece yanlış şekilde dağıtılıyor. Bir kilo sığır eti üretmek için on beş bin litre su gerekiyor. Bu çok büyük bir su israfı. Bu yüzden su kullanımını azaltmak için bir şeyler yapmalıyız. Bu çok iyi bir nokta. Hücre tarımı, bitki bazlı gıdalar, geleneksel tarımda kullanılan suyun çok küçük bir kısmını kullanır” ifadelerini kullandı.

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