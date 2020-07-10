Anzer balı rakipsiz

Zengin bitki çeşitliliğiyle bitki müzesini hatırlatan Anzer Yaylası’nda arıcılık büyük ilgi görüyor.

HABER: Süreyya Nur İşler

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Rize’nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası’nda dünyaca ünlü Anzer balı üretimi yapan Anzer Arı Kooperatifi Başkanı İshak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Anzer’de yapılan arıcılık faaliyetlerini anlattı.

Yılmaz bölge hakkında şöyle bilgi verdi: “Anzer vadisi 18 km’lik bir vadi ile oluşuyor. Ballıköy ve Çiçekliköy bulunmaktadır. Burada polenler Haziran’da, Temmuz’da ayrı çeşitlerdedir. Her ay değişen farklı renklerde polenler oluyor. Bu bölgede sadece Anzer balı üretimi yapabiliyoruz. Burada Anzer endemik çiçeklerinden alınmış Çiçek Balı üretiliyor. Tabiî piyasada Anzer Propolisi diye Propolis, Anzer arı sütü diye arı sütü satıyorlar. Anzer, 2500-2800 rakımlı üretim yeri olduğu için Propolis üretme şansı çok az olur. Hava şartlarından dolayı bunların üretimi çok az olur. Bu yüzden bunların satımı yapılamaz. Hacettepe’de bulunan Aslı Özkök Hocamız da bunu tastikledi. Arı sütü ve Propolis olmaz ancak polenimiz müthiş bir şey. Anzer’de üretim olarak Anzer balı ve Anzer poleni mevcut. Mayıs ayında arılarımızı Anzer’e çıkartıyoruz. Ağustos ayında arıların sağmaya başlıyoruz. Sonra kış bakımı için arılarımızı Tokat Turhal’a getiriyoruz.”

Her gün farklı renklerde polenler çıkıyor

“Kafkas ırkıdır ve Irkına göre değişiklik gösteriyor. Kafkas arıları yüksek kesimde ve soğuk havada daha iyi çalışıyor ve gagası uzun olduğu için çiçekteki balı daha rahat oluyor. Burada kovan başı 2 kilo ile 5 kilo arasında bal alabiliyoruz. 2017’de sanki Mevlâm gökten bir bal yağdırdı, kovan başı 10 kilo aldık. Bu kovanın gücüne bağlı ve işçi arının çok olmasına bağlı. Polenler her gün farklı tonlarda çıkıyor. Bu Anzer’in özelliğini gösteriyor. Burası Botanik çay bahçesi gibi. Bu, çeşit çeşit olan çiçeklerimizden kaynaklanıyor. Arılar 5 kilometreye kadar gidebiliyor. Ve buradaki Vadi’de inanılmaz derecede bitki çeşitliliği var burası adeta bir bitki Müzesi gibi.”

Korona’ya karşı ilâç üretilebilir

Yılmaz, bölgenin zengin bitki çeşitliliğinden yararlanılarak çağın hastalıklarına ilâç üretilebileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Burayı sadece Anzer balı, poleni olarak düşünmeyelim. Anzer’in çok kıymetli çiçekleri var. Bugün sanayide, ilâç bakımında bile bu çiçeklerin yağları kullanılıyor. Bugün çağın hastalığı Korona’ya karşı bu çiçeklerin yağı kullanılabilir. Hocalarımızın Anzer’e gelip bu araştırmayı yapmaları lâzım. Aynı zamanda Anzer, turizme kazandırılması gereken bir bölgedir. Yani Anzer’de kayak merkezi ile beraber 12 ay boyunca turizm yapılabilir. Burada arıcılarımızın bazı sıkıntıları var. Burada küçükbaş hayvan üreticiliği de mevcut. Ancak bu hayvanlar arıların bal yapacağı çiçekleri eziyor bal üretimi yapılan vadilerden bu hayvanların çıkarılması ve başka bir bölgeye yönlendirilmesi gerekiyor. Devletin bu konuda ballarımıza sahip çıkmasını talep ediyoruz.”