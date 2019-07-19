Bağırsak hastalığında nelere dikkat edilmeli?

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tezel, ülkemizde tahminen 100.000 kişiden 40 - 80’inde görülen ve kişilerin sosyal hayattan kopmasına sebep olabilen İnflamatuvar bağırsak hastalıkları hakkında önemli bilgiler verdi ve hastalara tavsiyelerde bulundu.

İnflamatuvar barsak hastalığının tedavisinde cerrahi, radyoloji ve psikiyatri gibi uzmanlıklar birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Tezel, inflamatuvar bağırsak hastalıklarının teşhisinin öncelikle klinik kuşkuya dayandığını belirtti: “İnflamatuvar hastalık şüphesinin olduğu durumlarda dikkatli ve ayrıntılı bir sorgulama ve muayene yapıldıktan sonra, ileokolonoskopik inceleme ve bu inceleme esnasında alınan çoklu biyopsilerin değerlendirilmesi ile teşhis koyulur.

Radyolojik ve laboratuvar incelemeleri tamamlayıcı niteliktedir. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının tedavisi mutlaka bu konuda deneyimli merkezlerde, ideal olarak cerrahi, radyoloji, psikiyatri ve diyetisyen gibi birçok uzmanın katkılarıyla yapılmalıdır. Tedavi seçenekleri, başarı şansı ve muhtemel komplikasyonlar hasta ile paylaşılmalıdır. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları tedavisi aktif hastalığı bastırmak (remisyon indüksiyonu) ve bu düzelmeyi sürdürmek olarak iki bölümde planlanır. Son hedef bağırsak duvarında tamamen düzelme sağlanması ve bunun devam ettirilmesidir.” Prof. Dr. Ahmet Tezel, İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar sigaradan kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtirken, hastalığa etki eden faktörleri engelleyerek hastalığa karşı tedbir alabileceğimizden bahsetti.

İstanbul - Yeni Asya