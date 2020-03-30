Belirtiler geçse de virüs yayılabilir

Uzmanlar koronavirüsün iyileşen bazı hastalarda bir süre daha varlığını korumaya devam edebildiğini tespit etti.

Kovid-19 hastalığını hafif atlatan ve araştırmaya katılan hastaların yarısında, belirtiler kaybolsa da koronavirüsün 8 güne kadar varlığını koruduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı. Independentturkısh’deki habere göre, araştırmanın Pekin’deki PLA General Hastanesi’nde 28 Ocak ve 9 Şubat tarihleri arasında tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen 16 Kovid-19 hastası üzerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmaya katılan hastaların medyan yaşının 35,5 olduğu aktarıldı. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ve araştırmanın başyazarlarından Dr.Sharma, “Çalışmamızdaki en önemli bulgu, hastaların yarısının hastalığın belirtilerinin tedavisinden sonra da virüsü yaymaya devam ettiği” dedi. Araştırmanın yazarları, “Kovid-19 hastaları, hastalığın belirtilerinden kurtulsalar da virüsü yaymaya devam edebilir. Bu yüzden belirtileri göstermeyen hastaların da belirtileri gösterenler kadar dikkatli biçimde tedavi edilmesi gerekiyor” görüşünde

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