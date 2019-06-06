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Beslenme günlüğü tutun

06 Haziran 2019, Perşembe 23:00
Sağlıklı bir hayat geçirmek için, bilinçli bir tüketici olmak gerektiğini söyleyen Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, “Buzdolabına, çalışma masasına asılacak bir besin tüketim günlüğü, beslenmenizde nerede yanlış yaptığınızı anlamanıza yardımcı olabilir” dedi.

Herkes sağlıklı ve uzun bir hayatın hayalini kurar. Bunun için farkındalık ile bilinçli bir tüketici olmak gerekir. Hem sağlığımızı korumak hem de israfa yol açmamak günlük hayatta alınacak bazı basit kararlarla mümkün. Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, daha sağlıklı bir hayat için beslenme alışkanlığının mutlaka değişmesi gerektiğini söylüyor. Özcan, yapılması gereken 9 önemli kuralı şöyle sıralıyor:

Güne 1 bardak su ile başlayın

Gece boyunca durgun olan sindirim sisteminin sabahları suyla harekete geçirilip temizlenmesi gerekiyor. Yataktan kalkar kalkmaz içilen 1 bardak su, kahveden çok daha uyandırıcı bir etkiye sahip.

Alış veriş listesi olmadan markete gitmeyin

Önceden hazırlanan liste, gereksiz harcamaları ve abur cubur alımını önler. Bir satış stratejisi olan kasanın çevresine konulan atıştırmalık paketlerinin oyununa gelmemek için alış verişe tok gidilmesi gerekir.

Kahvaltıyı kaçırmayın

Kahvaltı öğününü geçiştirenlerin gün içerisinde bol kalorili, şekerli yiyeceklere daha çok yöneldiği ve gün boyunca daha yorgun, dikkatsiz olduğu bilinmektedir. Gece boyunca boşalan besin depolarının sabahları yerine konulmaması, iş ve okul yaşama verimini düşürüyor. 

Doğru arkadaş, doğru öğün

Hepimizin çevresinde yemek yemeyi ve yedirmeyi seven eğlenceli arkadaşlar vardır. Bu arkadaşlarla yapılan planlar kilo aldırıyorsa buluşma yerlerini sağlıklı yemeklerin bulunduğu yerler olarak belirlemeye çalışın. Spor salonuna beraber gitmeyi deneyin ve mutlaka ‘Hayır’ demesini öğrenin.

Masada meyve kâsesi bulunsun

Dekoratif olarak da şık görünen büyük meyve tabakları, sağlıklı ara öğünler ve atıştırmalıkların hatırlatıcısı olarak sürekli gözünüzün önünde bulunması faydalı olacaktır.

Akıllı öğün için seçenekler yakınlarda durmalı

İş çantalarında, ofisteki çekmecelerde ceviz, fındık, leblebi, badem ve yaban mersini gibi atıştırmalıklar bulundurun. Bu tedbir, birden gelen açlık duygusuyla oluşan denetimsiz besin tüketimini önlerken aynı zamanda açlığı bastırır. 

Beslenme günlüğü tutun

‘Su içsem yarıyor!’ diyen birçok insan, gün içerisinde ufak tefek kaçamaklarını ya unutuyor ya da önemsiz görüyor. Buzdolabına, çalışma masasına asılacak bir besin tüketim günlüğü beslenmenizde nerede yanlış yaptığınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

Tabaklarınızı küçültün

Küçülen tabaklarda yenilen aynı miktarda yemek daha fazla doygunluk duygusu verecektir. Büyük tabaklardaki boş alanlar ‘Az yedim’ hissi uyandırarak besin tüketiminin artmasına yol açmaktadır.

Yemeğe zaman ayırın

Yemek, mutluluk hormonu salgılatan ve hayatı keyiflendiren sosyal bir faaliyet olmalıdır. Yavaş, keyfini çıkararak ve bol bol çiğneyerek yenilen bir yemek sindirim sistemini gereksiz yere yormaz. 

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

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