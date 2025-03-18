Boşanmalarda Avrupa liderliğine yükseldik

ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan, “Ekonomik kriz Türkiye’yi boşanmalarda Avrupa liderliğine taşıyor” başlıklı bir yazı yazdı.

Doğan, “Boşanmaların artmasında şiddetli geçimsizlik ve ağır ekonomik sorunlardan kaynaklı anlaşmazlıklar ilk sırada yer alıyor. Türkiye son yıllara kadar Avrupa sıralamasında boşanmaların en düşük olduğu, alt sıralarda yer alan ülke idi. Ancak Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre boşanma oranı hızla artan Türkiye, 2022’den bu yana üst sıralara tırmandı. 2024’te binde 2,19 boşanma oranıyla İsveç ile aynı sırada yer alarak Litvanya (binde 2,90) ve Letonya’nın (binde 2,60) ardından üçüncülüğe yükseldi. İstatistikler her 100 evliliğe karşı gerçekleşen boşanma oranının ekonomik kriz dönemlerinde sıçrama yaptığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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