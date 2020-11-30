‘Can yakıcı’ tedbirler uygulanmalı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine ilişkin olarak, “Son rakamlar pandemide gidişin maalesef vahim bir noktaya ulaştığını gösteriyor.” yorumunu yaptı.

Müftüoğlu, “Eğer ‘can yakıcı’ bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya da ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak” görüşünü savundu. T24’deki habere göre Müftüoğlu, “Kısacası, trafik tabelâsında ‘sarı’ değil ‘kırmızı’ ışık yanıyor. Eğer ‘can yakıcı’ sözcükleriyle ifade edilen bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya da ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak, kayıplarımız daha da artacak. İşte bu nedenle gelebilecek eleştirileri daha en baştan kabullenerek geçen hafta yaptığım önerileri -üzülerek ve daha da sertleştirerek- bir kez daha tekrarlamak istiyorum.” düşüncesini dile getirdi.

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