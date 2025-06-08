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8 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Canlı Yayın: Sosyal Medya ve Aile Paneli - Bediüzzamanı Anma Programı 2025

08 Haziran 2025, Pazar 14:13
Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur Külliyatının Müellifi, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 65. yılında rahmet ve dualarla bir kez daha yad ederken, ülkemiz ve dünya genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle İman, Kur'an ve İslamiyet davasının en büyük bürhanlarından olan Risale-i Nur'un ulvi mesajlarının manevi buhran geçiren tüm insanlığa ulaşmasına ve vatanımızın olduğu gibi tüm dünya sathının bir mektep olarak bütün toplumların temelini oluşturan ve maddi ve manevi saldırılara hedef olarak tehlike altında kalan ailelerimizin ve geçlerimizin muhafaza edilmesine ve yuvalarımızın bir ilim, irfan ve ahlak müessesesine dönüşmesine vesile olmak gayret ve idealindeyiz.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden biri olarak Avrupa Nur Cemaati tarafından düzenlenen, Büyük İslam Âlimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'yi Anma Programına tüm gönül dostlarını davet ediyoruz.

Bu programda insanlar için 'bir örtü ve bir sığınak', 'insanın küçük bir dünyası, Cennetten bir köşe' ve toplumun temel taşı olan aile müessesesinin, istikametli kullanılmadığında günümüzün en kuvvetli olumsuz rüzgarlarından birine dönüşebilen 'Sosyal Medya' sağanağından nasıl korunabileceği ve 'sosyal medya'nın birey, aile, toplum ve insanlığa müsbet yönde hizmet eder bir işlev kazandırılmasının önemi ve yolları üzerinde durulacaktır.

İstifademizin ziyade olması duasıyla...

***

Bediüzzamanı Anma Programı 2025 - Sosyal Medya ve Aile

***

Konu: Sosyal Medya ve Aile 

Yer: Stadthalle Mülheim – Köln

Tarih: 8 Haziran 2025 Pazar

Başlangıç Saatleri:

Türkiye – 15:30​

Avrupa – 14:30

Okunma Sayısı: 149
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