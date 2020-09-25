Çinli şirket açıkladı: Potansiyel aşı 2021 başında hazır olabilir

Çinli ilaç şirketi SinoVac, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının 2021 başında kullanıma hazır hale gelebileceğini bildirdi.

SinoVac Üst Yöneticisi Yin Veydong, şirketin başkent Pekin'in güneyinde kurduğu yeni fabrikasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü aşama klinik denemeleri süren "CoronaVac" adlı aşı adayının gelecek yılın başında hazır olmasını beklediklerini, aşıyı ABD, AB ve diğer ülkelere dağıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Aşı çalışmasına başladıklarında Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan şehrine ve Çin'e odaklandıklarını, ancak yaz aylarından itibaren tüm dünya ülkelerine yönelik bir strateji belirlediklerini aktaran Yin, aşıyı ABD ve Avrupa'da dağıtmak üzere ilgili ülkelerin sağlık otoritelerine izin için başvuracaklarını bildirdi.

ABD, Avrupa, Japonya ve Avustralya'daki sıkı düzenlemelerin bugüne dek Çin'de üretilen aşıların bu ülkelerde kullanılmasını engellediğinin anımsatılması üzere Yin, bu durumun değişeceğine dair umutlu olduklarını savundu.

Çin hükümetinin 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkiye rastlanmayan aşı adayının acil durum kullanımına izin verdiğine dikkati çeken Yin, kendisi de dahil şirket çalışanlarının yüzde 90'ının, olası bir salgının üretim faaliyetini etkilememesi için deneme aşamasındaki aşıyı yaptırdığını açıkladı.

Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.

Türkiye'de klinik denemelerine başlanan ilk aşı adayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, CoronaVac adlı aşı adayının Hacettepe Üniversitesinde görevli 3 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde test edilmeye başlandığını duyurmuştu. CoronaVac, Türkiye’de insanlar üzerinde denenen ilk potansiyel Kovid-19 aşısı olmuştu.

Bakan Koca, aşı adayının ilk başta 1200 sağlık çalışanı üzerinde deneneceğini, devamında denek sayısının 12-13 bine çıkarılmasının planlandığını ifade etmişti.