Çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), “Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu”nun çalıştay raporunu bir basın toplantısıyla açıkladı.

Raporda, referans noktasının çocuk hakları olduğu vurgulanarak, elde edilen veriler ışığında uygulanması gereken tekliflere de yer verildi. Çocuk işçi sayısının 2018 itibarıyla 2 milyona yaklaştığı vurgulanan raporda, 2012’de 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısının, 2016 yılına gelindiğinde 709 bine kadar çıktığı belirtildi. Bunun yanı sıra oldukça çarpıcı bir gerçek olarak çalışan her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı olduğunun da altı çizildi. Çocuk işçi sayısının en yüksek olduğu alanlar ise tarım, hizmet sektörü ve sanayi olarak sıralandı. Özellikle kız çocuk işçi sayısının tarım sektöründe yüzde 58 ile ortalamanın üstünde seyrettiği de raporun konusuydu. Bir diğer başlık ise geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklardı. Suriyeli mültecilerin yüzde 45,3’ünün çocuk olduğu ve yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuğun okula gidemediği açıklandı.

İstanbul – Yeni Asya