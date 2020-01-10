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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor

10 Ocak 2020, Cuma 00:34
Ortaokul öğrencilerinin medya kullanım alışkanlıkları konusundaki araştırma, dizi izleme oranının, çizgi film ve çocuk programlarını izleme oranından daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla “Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması” yaptı. Araştırmada, farklı kategorilerdeki televizyon izleme tercihleri sorulan çocukların yüzde 51,5’i dizileri, yüzde 41’i filmleri, yüzde 28’i ise canlı spor müsabakaları ve spor programlarını düzenli olarak izlediği ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 53,2’si televizyonda hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini ifade etti. Böylece araştırmaya katılan çocukların dizi izleme oranı, çizgi film izleme oranının yaklaşık 5 katını oluşturdu. 

Araştırmaya katılan çocukların yarısından fazlası hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini bildirdi. Bu tür programlar, ortaokul öğrencilerinin de en az tercih ettikleri arasında yer aldı.

AA

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