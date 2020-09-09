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9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dayanışma tek ilacımız

09 Eylül 2020, Çarşamba
Klinik Psikolog Alev Dumanoğlu, “Pandemi sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçların, insanları bir anlamda zorunluluktan dayanışmaya yöneltti. Dayanışma her alanda bizim tek ilacımız” dedi.

Klinik Psikolog Alev Dumanoğlu, pandemi sürecinde çocukların ve ailelerin içinde bulunduğu durumu, uzaktan eğitimi ve Evde Okullaşma (homeschooling) dayanışma modelini değerlendirdi. Duvar’ın haberine göre, “Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için uzaktan eğitim neredeyse imkansız” diyen Dumanoğlu, “Hepimiz tek başımıza çocuklarımızın bakım ve eğitimini düşünmek yerine 3-4 aile bir araya gelebiliriz. Kendi imkanlarımızı ortaklaştırarak hem çocukların yalnız kalmasını önleyebilir, sağlıklı bir öğrenme ve gelişme ortamı oluşturabilir, hem de maddi manevi bakım ve eğitim yükünü aileler arasında paylaşarak hafifletebiliriz” diyor.

Aile içi problemler arttı

Dumanoğlu, şöyle konuştu: “Pandemi, şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların yaşı itibariyle hiç bilmediği bir ilk ve zor deneyim. Buna psikoloji dilinde travma diyebiliriz. Pandemi sosyal ve ekonomik olarak hayatımıza bomba gibi düştü. Herkes için söylenebilecek ortak etki sanırım bu bilinmezliğin getirdiği kaygı ve yeni duruma göre hayatlarımızı yeniden yapılandırma ihtiyacı olabilir. Özellikle sağlık ve ekonomi konusunda kaygı çok artmış durumda. Ortaya çıkan bu kaygı durumu da bedensel, zihinsel ve psikososyal olarak insanları olumsuz yönde etkiliyor. 16 Mart’tan bu yana okullar kapalı, çocuklar evde. Çocukların bakımı ve eğitimi özellikle çalışan aileler için büyük sorun. Aile içi çatışmalar, iletişim problemleri, uyku ve yeme bozuklukları belirgin düzeyde arttı.”

Akranla birlikte öğrenme

“Ülkemizde ne yazık ki eğitim deyince tek akla gelen akademik bilgi oluyor. İlkokula başladığınız andan itibaren tek hedef bir gün üniversite sınavını kazanmak. Oysa eğitim bedensel, zihinsel ve psikososyal etkileşimli bir gelişim sürecidir. Toplumsal yaşamın içinde gelişimin bir parçasıdır. Akranla birlikte öğrenme, toplumsallaşma halidir. Sosyal yaşam becerileri, bedensel aktivite, tek başına okulda var olmak için gerekli özbakım becerileri, iletişim bu eğitim sürecinin önemli kazanımlarıdır.”

Eğitim yükünü hafifletebiliriz

“Pandeminin bir deneyim olarak olumlu bir etkisi, pandemi sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçların, insanları bir anlamda zorunluluktan birlikte davranmaya, dayanışmaya yöneltmesi oldu. Dayanışma her alanda bizim tek ilâcımız. Kendi olanaklarımızı ortaklaştırarak hem çocukların yalnız kalmasını önleyebilir, sağlıklı bir öğrenme ve gelişme ortamı kurulabilir, hem de maddi manevi bakım ve eğitim yükünü aileler arasında paylaşarak hafifletebiliriz.”

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