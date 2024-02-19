Düzenleme ile keyfiyet artacak

Birlik ve Dayanışma Sendikası, 20 Şubat’ta TBMM’de görüşülecek sağlıkla ilgili yasa teklifinin yeni bir hukuksuzluk meydana getireceğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı ne yapmak, nereye varmak istemektedir?” sorusunu yöneltti.

Genel Başkan Dr. Derya Mengücük, milletvekillerine seslenerek Aile Hekimliğinin, hukuka aykırı düzenlemelerle tüketilmesine izin verilmemesini istedi. Mengücük düzenleme ile ceza, kesinti ve keyfiyetin artacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu 20 Şubat’ta Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek. Kanun teklifine tepki gösteren Mengücük, iptal edilen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin disiplin uygulamaları, yönetmelik değişikliği ile zaten hukuksuz durumdayken yasallaştırılmaya çalışıldığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı ne yapmak istiyor?” sorusunu yöneltti. AA

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